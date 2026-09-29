Apéro d'automne : ces gougères potimarron-noisette qui régalent tout le monde, sauf si vous faites ce geste interdit
Comté qui file, potimarron velouté, noisettes grillées : ces gougères potimarron–noisettes promettent un apéro d’automne chaleureux. Mais un détail change tout à la cuisson.
À la sortie du four, les petites gougères dorées embaument le comté et le beurre. Coque sèche, cœur creux prêt à accueillir une crème orangée au potimarron.
Dans ces gougères potimarron noisettes, la courge rôtie apporte la douceur, les éclats grillés le croquant. Objectif : des bouchées apéro potimarron noisette qui restent gonflées, sèches et gourmandes jusqu’à la fin de l’apéritif.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base pâte à choux : 125 ml d’eau, 50 g beurre, pincée de sel, 75 g farine, 2 œufs, 80 g comté râpé, muscade, poivre.
- ✅ Potimarron rôti : 180 g chair, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, sel, paprika doux.
- ✅ Garniture crémeuse : 70 g fromage frais nature, poivre du moulin.
- ✅ Croquant : 70 g noisettes décortiquées, torréfiées puis concassées.
Le duo gagnant pour l’apéro : potimarron tout doux, noisettes ultra croquantes
Le potimarron cuit en dés à 200 °C avec huile d’olive, sel et paprika doux ; sa chair devient fondante, légèrement sucrée, parfaite avec le fromage frais. Les noisettes, torréfiées puis concassées, apportent un croquant qui réveille les bouchées de gougères au potimarron et aux noisettes.
La panade parfaite : le geste technique qui fait gonfler les gougères
Pour la pâte à choux, on porte à ébullition l’eau, le beurre et une pincée de sel ; on verse la farine d’un coup et on dessèche quelques minutes jusqu’à former une boule lisse qui se détache des parois. Hors du feu, on ajoute les œufs, le comté, la muscade et le poivre ; la pâte doit rester ferme et brillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rôtir les dés de potimarron à 200 °C avec huile, sel, paprika ; torréfier, puis concasser les noisettes.
- Technique : Préparer la panade, bien la dessécher, puis incorporer œufs, comté, muscade et poivre.
- Cuisson : Former de petites noix, cuire à 200 °C 15 à 20 minutes sans ouvrir, puis laisser 5 minutes dans le four éteint.
- Finition : Écraser le potimarron avec le fromage frais, ajouter la moitié des noisettes, garnir les gougères tièdes et finir avec le reste.
Variantes & accords : comment personnaliser ces gougères d’automne
Ces gougères au comté garnies se préparent en partie à l’avance : potimarron rôti, noisettes torréfiées et garniture peuvent patienter au frais. On cuit les choux au dernier moment, on les garnit tièdes pour garder croquant et coque sèche. Cidre brut, blanc sec ou jus de pomme pétillant accompagnent parfaitement ces gougères apéritif d’automne.
En bref
- 🕒 Recette de gougères potimarron–noisettes au comté, idéale pour un apéritif d’automne convivial, prête en 45 à 50 minutes pour environ 20 bouchées.
- 🧑🍳 Panade bien desséchée, potimarron rôti, noisettes torréfiées : quelques gestes précis assurent des gougères au potimarron et aux noisettes gonflées, sèches et parfumées.
- 🍷 Secrets de chef, twist au paprika fumé et jolis accords boisson transforment ces gougères apéritif d’automne en bouchées qui marquent les esprits.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité