Apéro de Noël : ces quantités de boissons (avec ou sans alcool) à prévoir pour éviter le fiasco au buffet

Entre bulles, mocktails et boissons chaudes, l’apéritif de Noël se joue aussi au bar. Combien prévoir et que proposer pour un buffet vraiment fluide ?

Deux bouteilles de bulles pour vingt invités, des verres vides au bout de dix minutes, puis un invité qui demande de l’eau pétillante : scène très classique le soir de Noël. Pour un apéritif de Noël, la question n’est pas seulement ce qu’on sert à grignoter, mais quelles boissons prévoir, en quelle quantité, et comment les proposer au buffet.

Durée de l’apéro, taille du buffet, enfants, conducteurs désignés… tout change la donne. L’idée est que chacun puisse trinquer, avec ou sans alcool, sans finir la soirée à court de bulles ou avec des litres qui restent sur les bras. Les boissons ne relèvent plus du rayon « plan B », explique le site Astuces de Grand-Mère : elles font partie du menu.

Combien de boissons prévoir pour un apéritif de Noël au buffet ?

Pour se repérer, comptez entre 15 et 20 cl de boisson alcoolisée par adulte et par heure, et au minimum 25 cl de boisson sans alcool. Une bouteille de 75 cl donne environ 6 flûtes ou 5 verres : pour 10 invités, prévoyez 3 à 4 bouteilles de pétillant, 2 bouteilles de vin et 3 litres de boissons non alcoolisées. Les enfants demandent en moyenne 20 cl de boisson festive par heure.

Pour un apéritif de 1 h 30 avec 20 convives, tablez sur 7 à 8 bouteilles de champagne ou crémant, 5 à 6 bouteilles de vin blanc ou rosé, 3,5 litres de cocktail préparé à l’avance, environ 6 litres de jus et softs, plus 3 litres de vin chaud si vous en servez. Si l’apéro s’étire, ajoutez 30 % de volume pour chaque demi‑heure supplémentaire, en misant large sur l’eau pétillante.

Boissons avec ou sans alcool : quoi servir pour un apéritif de Noël ?

Côté alcool, le champagne reste le signal d’entrée dans la fête, mais un crémant d’Alsace ou de Bourgogne donne souvent le même effet pour un budget plus doux. Pour accompagner saumon fumé et verrines de fruits de mer, privilégiez des blancs secs et fruités comme un chenin ou un riesling. Foie gras et bouchées au fromage aiment un moelleux ou un rouge léger, voire directement les bulles bien fraîches.

Les boissons sans alcool gagnent à copier les codes des cocktails : beaux verres, bulles, garnitures. Offrez une option vraiment « chic », par exemple un « Faux champagne » pomme‑gingembre servi en flûte, ou un mocktail grenade‑gingembre très coloré. Ajoutez une boisson chaude réconfortante, comme un jus de pomme épicé ou un chocolat chaud « Noël ». Gardez enfin une option très peu sucrée, eau aromatisée aux agrumes et romarin, pour ceux qui veulent alléger le repas.

Accords, bar en libre‑service et ambiance de Noël

Pour garder le buffet fluide, installez un bar en libre‑service plutôt que de servir depuis la cuisine, en évitant le réflexe « pour les enfants d’un côté » et « pour les adultes de l’autre ». Regroupez verres (2 à 3 par personne), seau à glaçons, carafes étiquetées alcool ou sans alcool, quartiers d’agrumes et herbes fraîches. Un mocktail pomme‑poire au romarin apportera un parfum de « pâtisserie » qui plaît à tout le monde, tandis que quelques glaçons garnis de canneberges donnent à chaque verre un vrai air de « cocktail de bar ».