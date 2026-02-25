Butternut : cette erreur avec le couteau et la planche fait exploser le risque de blessure sans que vous le voyiez

Peau épaisse, forme bancale, couteau qui ripe : la butternut fait trembler plus d’un cuisinier du soir. Comment transformer ce moment stressant en geste sûr et calme ?

Une courge butternut sur la planche, un grand couteau en main, et cette petite voix qui monte, comme le raconte Astuces de Grand-Mère : « Je vais me couper. » Ce scénario parle à beaucoup de cuisiniers du soir, fatigués, parfois avec des enfants qui tournent autour. Entre peau dure et forme bancale, cette courge d’automne fait partie des légumes qui provoquent le plus de petites coupures à la maison.

Pourtant, éplucher une butternut peut devenir un geste calme, presque mécanique, si l’on met la sécurité au centre. Blessures au bout des doigts, paume entaillée en voulant bloquer un morceau, index qui glisse sur le manche quand on force : tout cela vient surtout d’une mauvaise organisation, pas d’un manque d’adresse. Une fois la zone de découpe bien pensée, la peur recule d’un coup.

Butternut, couteaux et planche stable : poser les bonnes bases

La butternut cumule deux pièges : une peau épaisse qui résiste et une forme en poire qui roule dès qu’on la pose mal. Première priorité, la planche à découper : posée loin du bord, calée sur un torchon ou un essuie-tout légèrement humide pour qu’elle ne bouge plus d’un millimètre. Mains et plan de travail bien secs limitent encore les glissades invisibles.

Côté outils, un couteau de chef sert à trancher les extrémités et à ouvrir la courge en deux. Le couteau d’office aide pour les zones courbes, mais seulement si la butternut est posée à plat. Un épluche-légumes robuste reste l’allié le plus rassurant pour retirer la peau, à condition d’avoir une lame bien affûtée : émoussée, elle oblige à appuyer fort. Un gant anti-coupure sur la main qui tient la courge rassure ceux qui manquent de confiance.

Geste par geste : éplucher une butternut sans se blesser

Avant de peler, la courge se lave puis se sèche soigneusement, car une peau humide glisse sous les doigts. Sur la planche stable, on coupe une fine tranche à chaque extrémité pour créer deux faces bien planes. Puis on sépare le « cou » du « ventre », deux tronçons plus faciles à contrôler. Chaque morceau reste posé sur une face plate : jamais d’épluchage en l’air.

Pour retirer la peau, le épluche-légumes travaille en bandes courtes dirigées vers la planche, pendant que la main de maintien se place en griffe, doigts repliés. Avec un couteau, on enlève seulement des copeaux fins, en gardant la lame visible et en évitant les grands gestes. Ralentir sur le ventre rond, essuyer souvent ses mains et faire une pause dès que la crispation arrive réduisent beaucoup le risque de coupure. Après l’épluchage, planche et couteaux se nettoient tout de suite, la lame se range, jamais au fond d’un évier plein d’eau.

Peau trop dure, butternut douteuse : précuisson et sécurité alimentaire

Si la peau résiste trop, une légère précuisson au micro-ondes, à la vapeur ou au four ramollit l’enveloppe ; la courge doit tiédir avant toute manipulation. Pour la sécurité alimentaire, France Bleu rappelle : « Elle est surtout concentrée dans les fruits abîmés, trop mûrs ou en décomposition », à propos de la cucurbitacine, substance toxique. Goût très amer, zones molles humides, moisissures ou odeur aigre : dans ces cas-là, on jette sans discuter.