Ce brownie salé courgette-lardons, moelleux comme un gâteau, change le dîner à condition d’éviter ce geste qui le ruine

Envie de bousculer le dîner avec un brownie salé courgette lardons, fondant comme un dessert mais pensé comme un plat complet ? Quelques gestes précis suffisent à obtenir une mie moelleuse, jamais détrempée.

Le chocolat laisse place aux lardons, le sucre à la courgette : ce brownie salé moelleux change la donne à l’heure du repas

À la coupe, tout rappelle le dessert : épaisseur généreuse, cœur dense, dessus craquelé. Mais en bouche, ce sont les lardons fumés bien dorés, le fromage râpé fondant et la courgette râpée qui prennent le pouvoir. Un brownie salé courgette lardons, moelleux comme un gâteau, mais pensé comme un vrai repas.

Par rapport à un cake classique, la pâte ici reste plus fondante, presque crémeuse, avec une mie qui se tient sans sécher. La courgette râpée et essorée remplace le sucre, apporte l’humidité juste ce qu’il faut, tandis que la farine et les œufs assurent la tenue. Reste à maîtriser un point clef : obtenir un brownie salé moelleux, pas détrempé, en quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 250 g de courgette râpée, 3 œufs, 120 g de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ Garniture : 120 g de lardons fumés, 120 g de fromage râpé (emmental ou comté)

✅ Assaisonnement : 2 c. à s. d’huile d’olive, paprika doux, thym ou origan, sel, poivre

✅ Twist facultatif : 60 g de tomates confites, 80 g de feta émiettée

Le concept : un brownie salé aux courgettes et lardons

Ce brownie salé facile garde la forme du dessert, mais troque cacao et sucre contre lardons fumés et courgette. La courgette râpée allège l’appareil à brownie salé, les lardons donnent le caractère, le fromage râpé (emmental ou comté) signe le fondant. On profite ainsi d’une belle découpe en carrés, avec la sensation généreuse d’un plat complet.

La méthode pour un brownie salé moelleux, pas détrempé

La clé, c’est de bien dégorger la courgette : on sale légèrement les courgettes râpées, on attend dix minutes, puis on les essore dans un torchon jusqu’à ce qu’elles soient presque sèches. On obtient ainsi une pâte souple et épaisse, prête à accueillir lardons grillés et fromage, avant une cuisson à 180 °C, centre juste pris.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, saler, laisser dégorger 10 min puis essorer fortement. Technique : Faire dorer les lardons avec oignon et ail, puis égoutter le gras. Cuisson : Fouetter œufs et huile, ajouter farine, levure, courgette, lardons, fromage râpé. Finition : Verser dans un moule carré 20 cm, cuire 25 min à 180 °C, dessus doré et centre juste pris.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en ~40 min 🔍 Le secret de l’expert Essorer à fond la courgette retire l’excès d’eau ; œufs et farine peuvent alors lier correctement et donnent une mie moelleuse qui se tient à la découpe. Les lardons bien dorés, grâce à la réaction de Maillard, apportent des notes grillées très gourmandes. ✨ Le twist gourmand : Un ajout de tomates confites en dés et de feta émiettée sur le dessus apporte relief, sel et une pointe acidulée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec une courgette mal essorée ou du lait ajouté donne un centre détrempé et des carrés impossibles à couper.

Variantes, service et conservation

On sert ce brownie salé aux courgettes et lardons tiède avec une salade, puis on conserve les restes deux à trois jours au frais, bien filmés.