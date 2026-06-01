Ce cocktail chic à base d’Aperol va bluffer vos invités à la maison et faire oublier le Spritz de terrasse

À la prochaine tournée, votre Aperol peut quitter le Spritz et passer en mode cocktail Aperol bourbon, secoué comme au bar. Quels gestes transforment ce classique d’apéro en signature maison en moins de dix minutes ?

Pétillante, orangée, légèrement amère : l’odeur de l’Aperol rappelle aussitôt les terrasses ensoleillées et le verre ballon rempli de glaçons. Pourtant, dans une coupe glacée, sans bulles, ce même apéritif peut se transformer en cocktail de bar, beaucoup plus sophistiqué, sans devenir compliqué.

Avec un peu de bourbon, un amaro italien et du citron fraîchement pressé, on obtient un cocktail Aperol bourbon vif, soyeux, servi en petite coupe, prêt en dix minutes. Un verre qui a tout d’un “signature cocktail” ; il suffit de respecter quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 16 cl de bourbon rond et vanillé

✅ 8 cl d’Aperol + 8 cl d’ Amaro Nonino ou autre amaro italien

ou autre amaro italien ✅ 8 cl de jus de citron jaune frais, 0 à 6 cl de sirop de sucre

✅ Gros glaçons, 1 orange ou citron pour le zeste, 4 cerises cocktail

Pourquoi ce cocktail enterre le Spritz de terrasse

Ici, l’Aperol quitte le spritz pétillant pour un registre plus sérieux, entre sour et cocktail d’hôtel. L’amertume douce de l’Aperol s’adosse au bourbon chaleureux, l’Amaro Nonino apporte des notes d’herbes et d’orange confite, le citron tend l’ensemble. Résultat : un verre sans bulles, net, équilibré, très conversationnel. Servi en coupe glacée, avec une fine mousse au shaker, il impose tout de suite un ton “cocktail d’accueil” à la maison.

La méthode zéro stress : 4 étapes pour shaker comme un pro

Pour réussir ce cocktail Aperol original sans rester coincé derrière le bar, on prépare tout en amont : verres glacés, jus pressé, glaçons généreux. Ensuite, on dose, on shake dix secondes, on filtre finement, et on envoie les quatre coupes d’un coup.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Glacer coupes et shaker 10 min au congélateur ; presser le citron, préparer jigger et passoires. Technique : Dans le shaker, verser bourbon, Aperol, amaro et jus ; ajouter éventuel sirop de sucre. Cuisson : Remplir de gros glaçons, fermer puis shaker très fort 10 à 12 secondes, jusqu’à sentir le métal givré. Finition : Vider la glace des coupes, double-filtrer le cocktail, exprimer un zeste, ajouter éventuellement une cerise et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Des gros glaçons dans un shaker glacé limitent la dilution : juste assez d’eau pour arrondir l’amertume de l’Aperol et l’acidité du citron, sans écraser les arômes d’orange, d’herbes et de vanille du bourbon. ✨ Le twist gourmand : Envie de signature maison ? Flamber brièvement un zeste d’orange au-dessus du verre, puis saler très légèrement un quart du rebord. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les petits glaçons et les shakes interminables : le cocktail se noie, devient plat et perd la texture soyeuse recherchée.

Personnaliser votre cocktail : sec, doux, amer ou très citronné ?

Version plus sèche : retirer le sirop et monter le bourbon à 18 cl. Plus douce ; ajouter 2 cl de sirop. Pour un style très citronné, 1 à 2 cl de jus en plus suffisent, surtout avec olives, jambon cru ou fromages.