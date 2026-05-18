Ce gâteau croustillant jambon-fromage façon tortilla-gratin réconcilie la famille à table si vous évitez cette erreur

Entre tortilla et gratin de famille, ce gâteau de pommes de terre jambon fromage promet croûte qui craque et intérieur fondant pour les soirs pressés. Deux gestes simples suffisent à le transformer en plat fétiche des petits comme des grands.

Gâteau de pommes de terre jambon fromage croustillant : entre tortilla et gratin de mamie

Fin de journée, fenêtres ouvertes, on veut un plat chaud qui réconforte sans prise de tête. Dans le four, pommes de terre et fromage gratinent lentement.

Entre tortilla et gratin de mamie, ce gâteau de pommes de terre jambon fromage croustillant promet croûte dorée et cœur moelleux. La clé tient en deux gestes ultra simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre râpées gros

✅ 4 œufs, 150 g de jambon blanc, 1 oignon

✅ 180 g de fromage râpé + 30 g de parmesan (option)

✅ Crème ou lait, sel, poivre, paprika ou muscade, herbes, matière grasse pour le moule

Le plat qui réconcilie tout le monde : tortilla + gratin dans un seul gâteau

Plat de famille par excellence, ce gâteau croustillant jambon-fromage recycle les ingrédients du placard. Pour 4 à 6 personnes, c’est un plat complet qui remplace un gratin pommes de terre jambon fromage, mais se sert en jolies parts comme un gâteau.

Le secret du croustillant : comment éviter le cœur humide

Le succès tient à deux points : pommes de terre râpées gros, non rincées, essorées au torchon ferme ; puis appareil bien tassé dans un moule en métal graissé. On mélange œufs, assaisonnement, jambon, oignon, crème ou lait et 140 g de fromage, on ajoute les pommes de terre, on couvre du reste de fromage et on cuit 30 à 40 minutes à 180 °C chaleur tournante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les pommes de terre, les enfermer dans un torchon propre et presser très fort. Technique : Battre les œufs avec sel, poivre, épices, puis ajouter jambon, oignon, crème, 140 g de fromage et les pommes de terre essorées. Cuisson : Graisser un moule en métal de 22 à 24 cm, verser et tasser la préparation, couvrir du fromage restant, cuire 30 à 40 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 min hors du four, démouler, parsemer d’herbes et couper en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert Essorer fort concentre l’amidon ; avec les œufs, il forme un réseau qui tient le gâteau. À 180 °C, la surface sèche, la réaction de Maillard dore pommes de terre et fromage : croûte croustillante garantie. ✨ Le twist gourmand : On joue le duo fromages : un fromage filant dedans, parmesan ou vieux comté sur le dessus, et quelques oignons doucement revenus pour rappeler le gratin de mamie en version tortilla de pommes de terre au four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas essorer, ou rincer les pommes de terre, donne trop d’eau et peu d’amidon : le gâteau s’écroule. Et au réchauffage, le micro-ondes est interdit, il détruit la croûte.

Comment servir et conserver ce gâteau façon tortilla-gratin

Ce gâteau de pommes de terre râpées se sert chaud avec une salade verte, quelques radis ou une sauce yaourt-moutarde. Les restes se gardent 2 jours au réfrigérateur et se réchauffent au four à 180 °C ou à la poêle, jamais au micro-ondes.