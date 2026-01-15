Ce plan de travail en chêne bradé en ce moment chez Castorama va métamorphoser votre cuisine pour moins de 90 €

Votre cuisine vous semble fatiguée mais les fêtes ont englouti votre budget travaux. Changer tous les meubles n’est pas envisageable, pourtant l’envie de nouveauté est bien là. En réalité, il suffit souvent de remplacer un seul élément pour transformer l’ambiance : le plan de travail chêne Castorama joue ce rôle clé.

Bonne nouvelle pour ce début d’année 2026 : Castorama propose une promo sur le plan de travail stratifié aspect chêne GoodHome Kala, un modèle long de 3 mètres qui imite le bois massif tout en restant simple à vivre. Une offre limitée qui tombe au bon moment.

Un plan de travail chêne qui change vraiment la pièce

Dans une maison près d’Aix-en-Provence, l’architecte de cuisine Magali Lootvoet a résumé les attentes de ses clients : "Ce sont des personnes qui cuisinent beaucoup de frais et qui aiment recevoir. Il fallait donc imaginer une cuisine fonctionnelle, esthétique et qui puisse accueillir jusqu'à 10 convives", a indiqué Magali Lootvoet, dirigeante des cuisines Yana'Oz, à Maisonapart. La priorité : une belle surface de travail conviviale.

Pour cette cuisine en chêne massif, elle raconte : "nous avons choisi un chêne avec des nœuds pour donner un aspect authentique à la cuisine, de même pour la table de plus de 3 mètres dont les bords n'ont pas été coupés droit", précise-t-elle. "Les clients étant des personnes qui aiment recevoir, mais aussi qui télétravaillent, il fallait un espace dînatoire où l'on puisse facilement tenir jusqu'à 10 personnes, d'où l'idée de créer cette table de plus de 3 mètres de long". "Cette cuisine, pour être fonctionnelle, devait bénéficier d'un grand plan de travail juste à côté de l'évier encastré", avant de rappeler : "Nous avons voulu un plan de travail suffisamment grand pour être à l'aise dans ses mouvements. Le plan de travail est aussi très bien éclairé par des spots tandis que cinq suspensions ont été installées au-dessus de l'espace dînatoire".

Promo Castorama sur le plan de travail GoodHome Kala

Chez Castorama, le modèle GoodHome Kala (L.300 x l.62 x ép.3,8 cm) reprend cet esprit chaleureux avec un décor chêne naturel, une finition mate et un bord droit carré très actuel. Vendu d’ordinaire 109,90 €, il est affiché à 87,92 € jusqu’au 3 février 2026, soit près de 22 € d’économie. Le tout avec une garantie 25 ans et une résistance annoncée à la chaleur jusqu’à 100 °C, aux rayures et aux taches.

Stratifié sur panneau de particules, ce plan de travail offre l’effet bois massif sans les contraintes d’un chêne véritable qu’il faut poncer, huiler ou vernir régulièrement. Un plan en chêne massif équivalent peut facilement dépasser les 200 €, quand ce modèle reste sous la barre symbolique des 90 €. Pour une cuisine familiale active, l’entretien se limite à un coup d’éponge.

Ce modèle en chêne est-il adapté à votre cuisine ?

Avant de profiter de la promo, quelques vérifications rapides s’imposent :

mesurer la longueur disponible et vérifier si les 3 mètres rentrent ou nécessitent une découpe,

contrôler la profondeur des meubles (en général 60 cm) pour garder un léger débord,

repérer l’emplacement de l’évier et de la plaque pour prévoir les découpes,

anticiper le transport d’une pièce de 3 mètres ou opter pour la livraison.

Castorama met également en avant la reprise ou la revente de l’ancien plan de travail, un plus pour le recyclage. Pour pousser le relooking un peu plus loin, Magali Lootvoet suggère : "C'est une astuce que nous utilisons souvent, lorsque les clients se lasseront de cette couleur, ils pourront repeindre la colonne en médium et le mur et ainsi donner une nouvelle apparence à leur cuisine". Elle évoque aussi la crédence miroir : "Nous avons posé un miroir en crédence de manière à avoir l'impression de cuisiner dehors puisque celle-ci reflète le jardin". De quoi imaginer une cuisine plus lumineuse, sans exploser son budget.