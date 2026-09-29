Ce plat du soir ultra crémeux en une seule poêle réchauffe tout le monde (à condition d’éviter cette erreur)
En 20 minutes, cette poêlée de gnocchis dorés champignons crème parmesan transforme un simple soir de semaine en vrai dîner réconfortant. Quelle astuce rend le tout si croustillant et onctueux sans salir toute la cuisine ?
L’odeur du beurre qui grésille, le croustillant des gnocchis quand la fourchette les casse, la sauce au parmesan qui nappe la cuillère… Cette poêlée a tout du plat du soir qui réchauffe le moral, sans dressage compliqué ni batterie de casseroles.
On part d’un simple paquet de gnocchis, de quelques champignons et d’un peu de crème pour obtenir un plat complet, ultra réconfortant. Le trio gnocchis dorés, champignons et crème de parmesan devient alors le dîner des soirs pressés, sans se compliquer la vie.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de gnocchis de pomme de terre prêts à poêler
- ✅ 400 g de champignons de Paris bruns ou mélange forestier
- ✅ 20 cl de crème liquide entière (30 % MG)
- ✅ 80 g de parmesan fraîchement râpé
Ingrédients pour des gnocchis dorés champignons crème parmesan
Pour quatre personnes, on vise la juste générosité : 500 g de gnocchis de pomme de terre prêts à poêler, 400 g de champignons de Paris bruns ou d’un mélange forestier, 20 cl de crème liquide entière et 80 g de parmesan fraîchement râpé, plus une échalote, une gousse d’ail, beurre, huile d’olive, persil, sel, poivre et, si on aime, un soupçon de muscade.
La méthode express pour une poêlée qui réconforte vraiment
Tout se joue dans la poêle. On laisse d’abord de l’espace aux champignons pour qu’ils dorent au lieu de rendre de l’eau. Puis on laisse les gnocchis saisir dans le beurre, sans trop les remuer, la réaction de Maillard créant une croûte dorée et un cœur moelleux.
La crème et le parmesan arrivent en dernier, sur feu doux. On les incorpore en grattant le fond de la poêle pour dissoudre les sucs ; la sauce devient lisse et nappante, sans trancher ni graisser l’assiette.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Nettoyer rapidement les champignons au linge humide, les couper en quartiers. Ciseler l’échalote, hacher l’ail, râper le parmesan et le persil.
- Technique : Chauffer une grande poêle avec l’huile et la moitié du beurre. Y saisir les champignons en une couche à feu vif, sans les entasser ; quand ils commencent à dorer, ajouter échalote, ail, sel, poivre, laisser fondre puis réserver.
- Cuisson : Dans la même poêle, ajouter le reste de beurre et verser les gnocchis crus. Cuire à feu moyen, en les retournant seulement quand une face est bien dorée, jusqu’à ce qu’ils soient gonflés et croustillants.
- Finition : Remettre les champignons, baisser le feu. Verser la crème, gratter le fond, puis ajouter le parmesan en plusieurs fois en mélangeant ; la sauce reste lisse et frémissante. Muscade, rectifier sel et poivre, persil, et servir aussitôt.
Variantes, service minute et conservation
Cette poêlée se sert brûlante, dès que la sauce nappe les gnocchis ; une salade verte bien acidulée suffit à l’accompagner. Les restes se gardent 24 heures au frais et se réchauffent à feu doux avec un trait de crème ou d’eau.
En bref
- 🍽️ Pour 4 personnes, une poêlée de gnocchis dorés aux champignons et crème de parmesan promet un dîner complet en seulement 20 minutes.
- 🔥 La cuisson des champignons, des gnocchis et de la sauce se fait dans une seule poêle, avec quelques gestes précis pour booster saveur et texture.
- 🥄 Entre réaction de Maillard, sauce au parmesan qui ne tranche pas et champignons caramélisés, quelques détails changent tout au moelleux et au croustillant.
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