Des labos vendent 40 € ce que vous jetez machinalement après vos œufs du matin. Cette poudre maison, ultra simple et sans additifs, pourrait pourtant changer votre petit-déjeuner.

Un œuf qui crépite dans la poêle, une odeur chaude et rassurante, un café qui fume. Sur le plan de travail, il ne reste qu’une coquille fendue, déjà en route vers la poubelle.

Ce geste machinal cache pourtant un marché très lucratif ; des labos transforment cette même matière en complément bien-être, parfois vendu 40 € la boîte. Et si on la gardait, pour en faire l’atout discret du petit-déjeuner ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Coquilles propres de 4 œufs bio, bien séchées

✅ 100 g de flocons d’avoine

✅ 500 ml de boisson végétale amande ou avoine

✅ 2 pommes, 30 g de noix, cannelle, 1 c. à café de poudre de coquille

Le “déchet” de votre petit-déjeuner que les labos vendent 40 €

Dans les rayons de parapharmacie, on trouve désormais des gélules issues de coquilles d’œufs, vendues comme source de calcium “premium” à prix d’or, alors que la matière première est gratuite et abondante. Ce que l’on jette chaque matin renferme pourtant 95 % de carbonate de calcium et une fine membrane naturellement riche en collagène, glucosamine et acide hyaluronique.

Comment préparer en 15 minutes votre poudre de coquille d’œuf, étape par étape

On rince les coquilles, on enlève les traces d’œuf en gardant la membrane, puis on les stérilise quelques minutes à l’eau bouillante ou 15 minutes au four, jusqu’à ce qu’elles soient très sèches et cassantes. Refroidies, on les broie en poudre aussi fine que du sucre glace, on la conserve dans un bocal hermétique et on se limite à une demi-cuillère à café rase par jour, toujours mélangée à un plat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les coquilles, enlever les résidus, les stériliser eau ou four. Technique : Les sécher parfaitement puis les mixer très finement, sans éclats. Cuisson : Chauffer boisson végétale et flocons d’avoine 3 à 5 minutes. Finition : Hors du feu, ajouter poudre de coquille, pomme, noix, cannelle et mélanger.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 40 € → 0 € 🔍 Le secret de l’expert Le carbonate de calcium de la coquille est le même que dans les comprimés ; en poudre fine, il se fond dans vos recettes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pointe de cacao et quelques éclats de chocolat noir transforme ce porridge en dessert régressif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais avaler de morceaux de coquille non stérilisés ou grossiers, ni utiliser de poudres prévues pour l’alimentation animale.

Budget, santé, écologie : pourquoi cette astuce coche toutes les cases

Faire sa poudre de coquille d’œuf à la maison, c’est passer d’un complément à 40 € à un ingrédient gratuit, anti-gaspi, sans additifs ni listes interminables. On reste ainsi dans l’esprit défendu par Jimmy Mohamed : moins d’ultra-transformés, plus de vraie cuisine.

On glisse la poudre dans un porridge, un yaourt ou une soupe, avec une alimentation riche en vitamine D ou un filet de citron ; en cas de doute médical, on consulte et on évite les poudres réservées à l’alimentation animale, régie par d’autres règles.