Ces pizza balls prêtes en 25 min ont rendu mes enfants accros dès le premier soir (mais gare à cette erreur de cuisson)

Un simple soir de semaine, ces pizza balls dorées ont mis la table en ébullition et les enfants en redemandaient déjà. Croûte croustillante, cœur filant : voici la méthode qui change vos dîners sans y passer la soirée.

Pizza balls : faites-les un soir… vos enfants vous supplieront d’en refaire le lendemain

Le parfum de pâte chaude a rempli la cuisine, un soir de semaine sans prétention. Sur la plaque, de petites boules dorées craquaient légèrement quand on les touchait.

Puis les voix ont fusé : “On en reprend ! Tu en refais demain ?”. Ces pizza balls ont aussitôt été adoptées par toute la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pâte à pizza pour 16 boules

✅ 250 g de mozzarella en bloc, en cubes

✅ 150 g de champignons de Paris, déjà poêlés

✅ Beurre, ail et herbes

Pourquoi ces pizza balls rendent les enfants complètement accro

Ces bouchées ont tout ce que les enfants adorent : une croûte dorée à attraper du bout des doigts et un cœur ultra filant, comme une part de pizza de pizzeria en format bille.

Servies autour d’une coupelle de sauce tomate chaude, les pizza balls transforment la table en mini buffet. On pioche, on trempe ; en quelques minutes, la plaque est vide.

La technique inratable pour des pizza balls parfaites

Tout commence par la pâte : 500 g divisés en 16 portions de 30 g. Ce poids assure une cuisson régulière. Chaque morceau est aplati en disque, garni d’un cube de mozzarella de 2 cm bien égoutté et de jambon, pesto ou champignons poêlés.

La fermeture est cruciale : on ramène les bords vers le haut, on pince, on roule boule soudure dessous, puis on pince encore. Cette double soudure limite les fuites de fromage. Avant cuisson à 220 °C pendant 12 à 15 minutes, on badigeonne beurre, huile, ail, origan et basilic. En airfryer : 8 à 10 minutes à 190 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer garniture, sauce tomate et mozzarella bien égouttée. Technique : Diviser la pâte en 16, former des disques. Cuisson : Garnir, fermer, poser soudure dessous, badigeonner du mélange parfumé. Finition : Cuire, puis servir brûlant avec la sauce et quelques graines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 25 min actifs 🔍 Le secret de l’expert En fermant bien la pâte, on crée une petite chambre vapeur autour du fromage : il fond sans s’échapper. Mozzarella égouttée et champignons précuits gardent la croûte croustillante. ✨ Le twist gourmand : Juste avant cuisson, ajouter une pluie de parmesan et proposer un petit bol de pesto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir trop les boules d’une garniture humide : soudure qui s’ouvre, fromage qui fuit, pâte molle.

Variantes gourmandes à tester dès la prochaine fournée

La base jambon–mozza reste la plus douce, parfaite un soir de flemme. On peut alterner avec une version pesto–mozza parfumée, une trois fromages encore plus filante ou une option veggie champignons–olives.

On façonne les pizza balls jusqu’à 12 heures avant, bien couvertes au frais. Pour les réchauffer : 5 à 6 minutes au four à 200 °C ou 3 à 4 minutes à l’airfryer.