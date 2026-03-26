Fini la salade verte : depuis que je sers ce concombre façon bistro grec, tout le monde en redemande

Ras-le-bol de la salade verte triste à l'entrée ? Avec cette salade de concombre à la grecque servie à l'assiette, vos invités ne regarderont plus leur plat principal pareil.

L’entrée, chez beaucoup, se résume encore à une salade verte un peu molle que l’on finit par habitude plus que par envie. Quand ce cercle de concombre glacé, dressé sur une crème blanche piquée d’herbes, arrive à la place, les fourchettes se tendent aussitôt.

Croquant net, fraîcheur éclatante, sauce onctueuse comme un tzatziki monté au fouet : cette salade de concombre à la grecque a pris la place de la salade verte à la maison. On la prépare en quelques minutes, mais son dressage individuel façon bistro grec donne l’impression d’une entrée de restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 concombres noa ou hollandais (≈ 500–600 g), bien fermes

✅ 300 g de yaourt grec épais (8–10 % MG), bien froid

✅ 2 gousses d’ail dégermées, 10 g d’aneth frais, 5 cl d’huile d’olive

✅ 1,5 cl de jus de citron ou vinaigre, fleur de sel, poivre, noix/pignons, pain

Fini la salade verte : pourquoi ce concombre à la grecque fait un effet “wahou”

Ce qui change tout, c’est le contraste. Le concombre, tranché finement puis dégorgé, reste ferme et juteux sans détremper. En dessous, une base de yaourt grec, d’huile d’olive, d’ail doux et d’aneth nappe le légume comme une sauce légère. On a la sensation d’un plat travaillé, obtenu pourtant avec quatre gestes simples.

Bien choisir et préparer le concombre pour garder tout le croquant

Au marché, on choisit des concombres noa ou hollandais, lourds, peau lisse, extrémités fermes. À la maison, on les épluche une bande sur deux, puis on taille des rondelles de 2 mm ou des rubans réguliers. On les met dans une passoire, on sale, on laisse dégorger 20 à 30 minutes avant de les essuyer ; l’eau part, le croquant se renforce et la sauce reste dense.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, les éplucher une bande sur deux, puis les couper en fines rondelles ou rubans. Saler dans une passoire et laisser dégorger 20 minutes. Technique : Fouetter le yaourt grec avec l’huile d’olive et le jus de citron ou le vinaigre. Ajouter l’ail écrasé, l’aneth ciselé, sel et poivre. Cuisson : Essuyer soigneusement le concombre dégorgé dans un torchon propre. Le garder nature ou l’enrober d’une fine couche de sauce. Finition : Dans chaque assiette froide, étaler un lit de crème, former un dôme ou une rosace de concombre, ajouter une quenelle de sauce, noix ou pignons et un peu d’aneth.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 30 min de repos 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau ; le concombre reste ferme, la sauce au yaourt grec ne se liquéfie pas. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noix ou pignons torréfiés, un peu de feta émiettée et un zeste fin de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper le dégorgement ; l’eau relâchée dilue la crème, la fait trancher et ruine le dressage.

Le dressage à l’assiette qui fait oublier la salade verte

Assiettes prêtes, on filme et on laisse 30 minutes au frais ; les arômes se fondent, le concombre reste croquant, surtout avec un peu de pain grillé.