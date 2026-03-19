Ne la réservez plus aux pâtes : cet ustensile à trous remplace cuit-vapeur, tamis et autres gadgets

Vous sortez votre passoire inox machinalement pour les pâtes, mais cet ustensile cache bien plus. De la cuisson vapeur aux filtrages précis, ces astuces pourraient bouleverser votre cuisine.

On sort toujours la même passoire pour égoutter les pâtes, sans réfléchir. Posée dans l’évier, elle semble n’avoir qu’un rôle : laisser filer l’eau. Pourtant, ce saladier perforé qui traîne au fond du placard peut remplacer plusieurs appareils de cuisine bien plus encombrants.

Qu’elle soit en métal, en silicone ou en plastique, cette « ustensile universel » cache une vraie « palette d’usages insoupçonnés ». Installée au bon endroit, utilisée avec un simple tour de main, elle devient cuit-vapeur, tamis, filtre ultra précis. De quoi revoir complètement vos habitudes aux fourneaux.

Passoire inox et cuisson vapeur : l’alliée des textures réussies

Placée au-dessus d’une casserole d’eau frémissante, une passoire inox se transforme en panier de cuisson vapeur. Haricots verts, carottes ou petits pois cuisent sans toucher l’eau, gardent leur couleur et une belle fermeté. On peut aussi y réchauffer des restes de raviolis ou de gnocchis sans les détremper.

La même passoire sert à préparer un écrasé de légumes très fin : faites cuire 500 g de pommes de terre et 2 carottes avec 100 ml d’eau, puis écrasez-les à chaud dans la passoire, avec le dos d’une cuillère. Une noix de beurre, sel, poivre, et vous obtenez une purée de pommes de terre légère, sans robot, ni grumeaux. Pour la pâtisserie, elle joue aussi le rôle de tamis pour farine, sucre glace ou cacao.

Rinçages, filtrages et autres astuces passoire cuisine à adopter

Au quotidien, les astuces passoire cuisine commencent par de bons rinçages. Le riz, le quinoa ou les légumineuses y perdent amidon et impuretés, les fruits rouges sont lavés sans s’abîmer, et le café moulu trop fin peut être débarrassé de sa “poussière”. Même le jus d’agrumes gagne en confort de dégustation :

rincer soigneusement riz, quinoa et pois chiches avant cuisson ;

laver salade, herbes fraîches et fruits rouges sans les écraser ;

verser un bouillon chaud dans la passoire pour retenir morceaux et épices ;

poser des zestes dans la passoire et presser les citrons pour un jus sans pépins.

Elle sert aussi de support pour faire sécher les herbes aromatiques ou laisser dégorger des légumes salés. Certains façonnent même des gnocchis maison en faisant passer une pâte souple à travers les trous, directement au-dessus de l’eau bouillante.

Réemploi, anti-gaspi et créativité autour d’une simple passoire

Derrière ces usages malins se profile une envie de consommer moins de gadgets, mais mieux. Aube Scoma, responsable de la ressourcerie Treuzkemm à Quimper, résume cette logique : « Nous appelons cela la récupération ou la réduction des déchets par la créativité », explique-t-elle dans un propos rapporté par Côté Quimper. Elle ajoute : « Nous voulons montrer que tout le monde peut, à son niveau, adhérer à cette démarche, simplement, en se faisant plaisir. », puis insiste sur le fait de « et passer un bon moment ensemble pour discuter, partager nos idées, nos expériences, s’encourager. ». Une vieille passoire cabossée peut alors rester en cuisine, servir tous les jours, et devenir l’outil fétiche d’une cuisine plus maligne et vraiment personnelle.