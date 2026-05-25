Apéro : ces mini poivrons farcis sans cuisson ont rendu mes invités muets en 1 bouchée, grâce à une astuce

En vingt minutes, ces mini poivrons farcis au fromage frais transforment un apéro du soir en moment suspendu. Entre croquant cru et farce glacée citronnée, l’assiette provoque un silence surpris autour de la table.







« Attends, tu as mis quoi dedans ? » : ces mini poivrons farcis au fromage frais ont rendu muets mes invités en une bouchée

Fin de journée, lumière qui tombe doucement sur la table basse. Devant, un plat de mini poivrons rouges, jaunes, orange, alignés comme des bonbons. À la première bouchée, ça craque net, la farce est glacée, ultra crémeuse, parfumée au citron et aux herbes. Et autour, plus un son.

On parle d’un apéro sans cuisson, monté en vingt minutes, qui a pourtant ce petit effet traiteur. Des mini poivrons farcis au fromage frais qu’on prépare à l’avance, qu’on laisse se raffermir au froid, puis qu’on pose sur la table comme des bijoux colorés. Comment obtenir exactement cette bouchée-là ?

Les ingrédients indispensables ✅ Mini poivrons multicolores, 18 à 24 pièces (≈500 g)

✅ Fromage frais nature, 250 g, type Philadelphia ou St Môret

✅ Un citron non traité, ciboulette et persil plat frais

✅ Sel fin, poivre noir, piment d’Espelette et huile d’olive

L’apéro qui bluffe sans cuisson : pourquoi ces mini poivrons font cet effet-là

On joue ici sur un contraste simple et redoutable : un poivron cru, croquant, et une farce bien froide, presque soyeuse. Les mini poivrons ont une peau fine, peu d’amertume et une douceur qui porte le citron et les herbes. Servis glacés, les arômes claquent sans lourdeur ; la bouchée reste fraîche, nette, avec ce craquant qui fait oublier les chips et les cacahuètes en deux minutes.

La farce au fromage frais citronné qui fait dire « tu as mis quoi dedans ? »

Pour ces mini poivrons farcis au fromage frais, on commence par détendre le fromage à la cuillère, sans le fouetter. On ajoute d’abord le zeste très fin, puis le jus de citron au compte-gouttes, jusqu’à une texture onctueuse mais ferme. Ciboulette et persil arrivent ensuite, avec sel, poivre et une pointe de piment ; l’assaisonnement doit être légèrement marqué, car le service glacé atténue toujours un peu les saveurs.

Les étapes de préparation Préparation : Laver les mini poivrons, bien les sécher puis les fendre et retirer graines. Technique : Mélanger le fromage frais détendu avec zeste, jus de citron, herbes ciselées. Cuisson : Assaisonner de sel, poivre, piment, puis farcir généreusement chaque poivron. Finition : Aligner sur un plat sec, filmer et garder 1 à 2 h au frais.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 1–2 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Le froid raffermit le fromage frais dans le poivron. Zeste sans jus excessif parfume fort, tandis qu’un assaisonnement appuyé compense la discrétion des saveurs glacées. Le twist gourmand : Version punchy : plus de zeste et piment. Version douce : fromage très crémeux, citron très discret. LE GESTE INTERDIT : Éviter poivrons mal séchés ou trop de jus : la farce coule, tout devient aqueux.

Les détails qui rendent les invités muets : astuces et variantes

On module la texture en travaillant plus ou moins le fromage, en jouant sur citron et herbes. Les poivrons se préparent jusqu’à la veille, se gardent filmés au frais et se servent glacés.



