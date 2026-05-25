Apéro : ces mini poivrons farcis sans cuisson ont rendu mes invités muets en 1 bouchée, grâce à une astuce
En vingt minutes, ces mini poivrons farcis au fromage frais transforment un apéro du soir en moment suspendu. Entre croquant cru et farce glacée citronnée, l’assiette provoque un silence surpris autour de la table.
« Attends, tu as mis quoi dedans ? » : ces mini poivrons farcis au fromage frais ont rendu muets mes invités en une bouchée
Fin de journée, lumière qui tombe doucement sur la table basse. Devant, un plat de mini poivrons rouges, jaunes, orange, alignés comme des bonbons. À la première bouchée, ça craque net, la farce est glacée, ultra crémeuse, parfumée au citron et aux herbes. Et autour, plus un son.
On parle d’un apéro sans cuisson, monté en vingt minutes, qui a pourtant ce petit effet traiteur. Des mini poivrons farcis au fromage frais qu’on prépare à l’avance, qu’on laisse se raffermir au froid, puis qu’on pose sur la table comme des bijoux colorés. Comment obtenir exactement cette bouchée-là ?
Les ingrédients indispensables
- ✅ Mini poivrons multicolores, 18 à 24 pièces (≈500 g)
- ✅ Fromage frais nature, 250 g, type Philadelphia ou St Môret
- ✅ Un citron non traité, ciboulette et persil plat frais
- ✅ Sel fin, poivre noir, piment d’Espelette et huile d’olive
L’apéro qui bluffe sans cuisson : pourquoi ces mini poivrons font cet effet-là
On joue ici sur un contraste simple et redoutable : un poivron cru, croquant, et une farce bien froide, presque soyeuse. Les mini poivrons ont une peau fine, peu d’amertume et une douceur qui porte le citron et les herbes. Servis glacés, les arômes claquent sans lourdeur ; la bouchée reste fraîche, nette, avec ce craquant qui fait oublier les chips et les cacahuètes en deux minutes.
La farce au fromage frais citronné qui fait dire « tu as mis quoi dedans ? »
Pour ces mini poivrons farcis au fromage frais, on commence par détendre le fromage à la cuillère, sans le fouetter. On ajoute d’abord le zeste très fin, puis le jus de citron au compte-gouttes, jusqu’à une texture onctueuse mais ferme. Ciboulette et persil arrivent ensuite, avec sel, poivre et une pointe de piment ; l’assaisonnement doit être légèrement marqué, car le service glacé atténue toujours un peu les saveurs.
Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les mini poivrons, bien les sécher puis les fendre et retirer graines.
- Technique : Mélanger le fromage frais détendu avec zeste, jus de citron, herbes ciselées.
- Cuisson : Assaisonner de sel, poivre, piment, puis farcir généreusement chaque poivron.
- Finition : Aligner sur un plat sec, filmer et garder 1 à 2 h au frais.
Les détails qui rendent les invités muets : astuces et variantes
On module la texture en travaillant plus ou moins le fromage, en jouant sur citron et herbes. Les poivrons se préparent jusqu’à la veille, se gardent filmés au frais et se servent glacés.
En bref
- 🍽️ Fin de journée, un apéro sans cuisson met en scène des mini poivrons farcis au fromage frais servis glacés, prêts en quelques minutes.
- 🥗 La recette détaille les ingrédients, le montage de la farce citronnée et les gestes clés pour farcir proprement les mini poivrons crus.
- ✨ Un carnet de chef révèle le rôle du froid, les variantes punchy ou douces et l’erreur à éviter pour garder ces bouchées impeccables.
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