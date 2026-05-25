Gratin de pâtes : j’ai remplacé la béchamel par ce fromage italien ultra crémeux, depuis je ne fais plus marche arrière

Votre gratin de pâtes fourrées finit souvent sec ou lourd à la béchamel ? Cette version à la stracciatella promet une croûte dorée et un cœur incroyablement fondant.

Gratin de pâtes fourrées à la stracciatella : l’astuce fondante qui remplace la béchamel

Dans le four, le plat bouillonne doucement, la surface blondit, et l’on sent monter l’odeur de fromage chaud qui fait saliver. Sous la croûte, les pâtes fourrées restent dodues, baignées dans une crème fluide qui file à la cuillère.

On pense tout de suite à une couche de béchamel, pourtant ce gratin de pâtes fourrées est entièrement sans béchamel. La clé ? Une généreuse couche de stracciatella, le cœur crémeux de la burrata, qui remplace la sauce blanche et change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes fourrées (conchiglioni, ravioli ou tortelloni)

✅ 250 g de stracciatella bien froide

✅ 150 g de mozzarella râpée + 50 g de parmesan râpé

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, herbes fraîches

Pourquoi la béchamel ruine (parfois) vos gratins de pâtes

On adore la béchamel sur un chou-fleur, mais, dans un gratin de pâtes fourrées, elle alourdit vite le plat. Si le roux est trop cuit ou la farine mal dispersée, la sauce devient pâteuse, farineuse, et peut même dessécher les farces délicates à la ricotta ou aux épinards. Résultat : un dessus brûlant, un dessous sec, et l’on perd tout le fondant promis.

Stracciatella : le fromage crémeux qui fait fondre les pâtes fourrées

Avec la stracciatella, fini les sauces lourdes : ce cœur de burrata, mélange de crème et de mozzarella effilochée, forme une émulsion souple qui supporte parfaitement une cuisson douce à 180 °C. Elle nappe le gratin de pâtes fourrées à la stracciatella sans le noyer, se glisse entre les farces et reste onctueuse même après gratinage. Comptez 250 g pour 400 g de pâtes ; à défaut, mélangez mozzarella émiettée et crème fraîche entière.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faites cuire les pâtes fourrées al dente dans une grande casserole d’eau salée. Technique : Égouttez, enrobez-les d’huile d’olive, puis déposez-les dans un plat à gratin. Cuisson : Nappez de stracciatella, laissez-la couler entre les pâtes, ajoutez mozzarella, parmesan, sel, poivre. Finition : Enfournez 20 à 25 min à 180 °C, laissez reposer 5 min, parsemez d’herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35 min 🔍 Le secret de l’expert Sous la chaleur douce, la stracciatella ne tranche pas : la crème enrobe la mozzarella, qui retient l’eau et nappe chaque pâte farcie. ✨ Le twist gourmand : Version trattoria : conchiglioni ricotta-épinards sur lit de coulis réduit, gratinés à la stracciatella et finis avec éclats de pistaches ou une pointe de pesto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : noyer la stracciatella sous trop de mozzarella et cuire au-delà de 200 °C, surtout avec des légumes ou un coulis peu réduits.

Variantes, dressage et conservation du gratin à la stracciatella

Pour une version plus corsée, on ajoute quelques dés de pancetta ou de chorizo doux, ou des légumes rôtis égouttés, courgettes ou tomates cerises. Terminer au service par un filet d’huile d’olive, un peu de basilic, et réchauffer les restes à la poêle le lendemain.