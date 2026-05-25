J’ai retrouvé le ragoût de bœuf de ma grand-mère grâce à ce détail de cuisson : viande à la cuillère si vous l’appliquez

Viande dure, sauce aqueuse, souvenirs déçus : ce ragoût de bœuf fondant comme chez grand-mère remet la cocotte au centre de la table. Trois gestes précis transforment le mijoté en plat à la cuillère, sans cocotte-minute.

Quand le soir tombe et que l’air sent encore la pluie tiède, une cocotte lourde qui chante sur le feu suffit à ramener tout le monde en cuisine. L’huile qui crépite, le bœuf qui dore, le thym qui chauffe et ce parfum de bouillon… D’un coup, on revoit le plat fumant posé au milieu de la table.

Pendant des années, on a tenté ce ragoût sans retrouver ce moelleux ; viande un peu sèche, sauce aqueuse, légumes en purée. Puis la bonne combinaison est revenue : des morceaux riches en collagène, un feu très doux et un temps généreux. Résultat : un ragoût de bœuf fondant comme chez grand-mère, où la viande se défait à la cuillère. Tout se joue dès la liste de courses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de bœuf à mijoter (joue, paleron ou gîte), 2 branches de thym, 2 feuilles de laurier

✅ 800 g de pommes de terre primeur, 500 g de carottes nouvelles, 300 g d’oignons grelots, 2 gousses d’ail

✅ 1,2 l de bouillon de bœuf, 15 cl de vin blanc sec, 1 c. à s. de concentré de tomate (facultatif)

✅ 2 c. à s. d’huile neutre, 30 g de beurre, 2 c. à s. de farine, 1 c. à c. de sel fin, poivre noir

Le ragoût “à la cuillère” : ce que faisait vraiment votre grand-mère

Le secret du ragoût de bœuf de grand-mère ne tenait pas à un ingrédient magique, mais à la patience. Elle choisissait des morceaux riches en collagène – joue, paleron, gîte – qui supportent la cuisson lente. À feu doux, ce collagène fond et se change en gélatine ; la viande devient filante, la sauce se fait naturellement onctueuse.

L’autre point clé, c’est le feu. Un ragoût de bœuf longuement mijoté doit à peine frémir. Si ça bout franchement, les fibres se contractent, la viande durcit et les pommes de terre éclatent. On cherche seulement quelques bulles paresseuses qui montent au centre de la cocotte, pendant que la réaction de Maillard, créée par la belle saisie initiale, parfume tout le jus.

La méthode pas à pas pour une viande qui se défait à la cuillère

On tient donc trois gestes pour un vrai ragoût de bœuf à la cuillère : saisir les gros cubes de viande en plusieurs fois pour les dorer, singer avec la farine pour obtenir une sauce nappante, puis mouiller juste à hauteur avec bouillon et vin avant de laisser partir pour 3 h de cuisson au ralenti. Viennent ensuite le bon ordre des légumes et le repos hors du feu ; le pas-à-pas ci-dessous guide chaque moment de cette ragoût de bœuf de grand-mère recette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la viande en gros cubes réguliers, éplucher les légumes et garder carottes et pommes de terre en morceaux épais. Technique : Faire dorer la viande par petites quantités dans l’huile, ajouter beurre, oignons et ail, saupoudrer de farine, mélanger puis déglacer au vin blanc. Cuisson : Verser le bouillon, ajouter thym, laurier et concentré, couvrir à moitié et laisser mijoter 2 h 15 à 2 h 45 à très petits frémissements. Finition : Ajouter d’abord les carottes 20 min, puis les pommes de terre 20 à 30 min, couper le feu, laisser reposer 15 min et rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & patience 3 h / facile 🔍 Le secret de l’expert Les morceaux comme joue, paleron ou gîte sont riches en collagène. En cuisson douce et prolongée, ce collagène se transforme en gélatine qui détend les fibres, rend le bœuf presque filant et donne à la sauce ce côté velouté sans ajouter de crème. À condition de ne jamais dépasser le simple frémissement. ✨ Le twist gourmand : Poêler 200 g de champignons de Paris au beurre et à l’ail, les ajouter au dernier moment avec une petite cuillère de moutarde forte détendue dans le jus ; le ragoût prend une allure de bistrot sans perdre son âme. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : laisser bouillir la cocotte ; la viande se contracte, les légumes éclatent et on perd tout le fondant du mijoté.

Le twist gourmand : comment personnaliser votre ragoût

Une fois la base maîtrisée, on peut signer son ragoût de bœuf longuement mijoté. Quelques champignons poêlés, un trait supplémentaire de vin ou des herbes du jardin ajoutées hors du feu changent l’accent du plat. On sert avec du pain de campagne, une purée maison ou des pâtes fraîches. Le ragoût se garde deux jours au réfrigérateur et supporte très bien le réchauffage à feu doux ; souvent, le lendemain, la sauce est encore plus gourmande.