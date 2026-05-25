Ce déchet de cuisine que vous mettez au pied des courgettes les tue à petit feu, ne faites plus ça

Au potager, un simple reste de café peut suffire à affaiblir vos courgettes sans que vous ne compreniez pourquoi. Comment ce marc, présenté comme un allié, finit-il par les étouffer au pied des plants ?

Les feuilles de vos belles courgettes ont commencé à jaunir, malgré les arrosages réguliers ? Au potager, beaucoup ont pris l’habitude de vider le filtre de la cafetière directement au pied des plants, convaincus que ce déchet de cuisine gratuit allait les transformer en géantes productives.

Ce geste, pourtant plein de bonne volonté, cache un poison discret : le marc de café utilisé pur, tassé autour des tiges. Jour après jour, il a asphyxié le sol. Pourquoi cet engrais présenté comme miracle se retourne‑t‑il contre vos courgettes ? Et comment rattraper le tir ?

Marc de café au pied des courgettes : le faux ami du potager

Nous avons tous entendu que le marc de café était un « or noir » pour le jardin, nourrissant les plantes et éloignant les limaces. En réalité, ce résidu n’est pas un engrais complet : ses nutriments ne deviennent utiles qu’après le travail des micro‑organismes. Déversé pur, jour après jour, il a même pu provoquer une faim d’azote, les bactéries consommant avant les courgettes ce dont elles avaient besoin.

Physiquement, la fine poudre s’est vite compactée. En séchant, elle a formé une croûte sombre, comparable à une petite dalle de béton. L’air ne circulait plus, l’eau d’arrosage ruisselait sur les côtés au lieu de s’infiltrer. En profondeur, les racines ont souffert d’un stress hydrique, alors que la surface paraissait humide.

Sous la croûte de marc : acidité, maladies et feuilles qui jaunissent

Autre problème discret : le marc possède une tendance acide. Accumulé au niveau du collet, il a fait baisser le pH de surface. Or les courgettes préfèrent un sol neutre et riche. Dans ce milieu modifié, les racines ont moins bien absorbé les minéraux, les feuilles se sont affadies, puis ont jauni par plaques.

Quand la météo est restée humide, ce tapis de marc s’est comporté comme une éponge collée à la base du plant. L’humidité stagnante a créé un terrain idéal pour les maladies cryptogamiques : pourriture du collet, mildiou, taches sombres… La tige a pu ramollir, brunir, puis s’effondrer en quelques jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sécurité pour vos courgettes Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Envoyé au compost plutôt qu’au pied des plants, le marc de café se décompose en douceur, nourrit la micro‑faune et se transforme en amendement stable, sans croûte étouffante ni pic d’acidité autour du collet. 💡 Le petit plus : alternez couches fines de compost mûr et paillage (paille, tonte sèche) pour garder l’humidité sans jamais voir apparaître de croûte dure en surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider régulièrement le filtre de café pur au pied des courgettes, en le tassant contre la tige : c’est la garantie d’une croûte imperméable, de racines étouffées et de feuilles qui jaunissent.

Les bons réflexes pour sauver vos plants… et utiliser enfin le marc correctement

Si vous avez déjà formé une couronne de marc autour de vos courgettes, il n’est pas trop tard. Avec une petite griffe ou une fourchette, cassez doucement la croûte et retirez l’excédent sans blesser les racines. Arrosez ensuite longuement, mais sans noyer, pour réhumidifier la terre en profondeur autour du collet.

Pour la suite, changez de stratégie. Le meilleur usage du marc reste le bac à compost, mélangé aux épluchures et aux matières sèches. Au potager, contentez‑vous d’un sol vivant, d’un arrosage régulier et, au besoin, d’une fine pincée de marc sec, mêlée à du compost et toujours à distance de la tige : vos courgettes ont tout ce qu’il leur faut pour rester bien vertes jusqu’à la fin de l’été.