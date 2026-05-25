Cette méthode de fin d’été avec vos géraniums donne 5 à 10 nouveaux plants gratuits, à condition d’éviter ce piège

Entre août et octobre, jardiniers et amoureux de balconnières misent sur la bouture de géranium pour multiplier leurs pieds sans frais. Quels gestes simples transforment une seule tige en jardinière fleurie l’été prochain ?

Fin août, les balconnières débordent encore de fleurs, mais l’automne pointe le bout du nez et l’on sait que le froid va tout stopper net. Au lieu de laisser vos géraniums finir la saison en silence, une simple tige peut devenir le point de départ d’une jardinière entière l’été prochain, sans racheter de plants.

La bouture de géranium copie à l’identique la couleur et la forme que l’on adore déjà. Beaucoup ont cru cette technique réservée aux mains expertes, alors qu’en fin d’été, trois gestes très simples suffisent pour obtenir des jeunes plants bien racinés en quelques semaines seulement. La promesse est tentante : transformer un seul pied en une petite armée fleurie.

Pourquoi miser sur la bouture de géranium en fin d’été ?

Entre août et octobre, les tiges ont bien poussé mais restent souples et riches en réserves, un combo idéal pour un enracinement rapide. Les nuits sont encore douces, autour de 18 à 20 °C, ce qui limite le stress des boutures. Le printemps (avril-mai) ou le tout début d’été peuvent fonctionner, mais les jardiniers constatent un taux de réussite plus capricieux qu’en fin de saison.

Côté résultats, la méthode est bluffante : à partir d’un seul pied, on obtient souvent 5 à 10 nouveaux plants de géranium pour garnir balconnières et massifs. Certains retours d’expérience évoquent 8 à 9 réussites sur 10 à 12 boutures préparées. De quoi s’offrir un décor généreux l’an prochain, sans dépenser un centime, tout en conservant exactement les mêmes fleurs que son géranium préféré.

Geste n°1 et n°2 : la tige parfaite et le bon mélange en quelques minutes

Pour une bouture de géranium qui démarre vite, on commence par une tige saine, non fleurie, de 10 à 15 cm portant 3 à 5 feuilles. La coupe se fait juste sous un nœud, avec un sécateur propre, puis on retire les feuilles du bas pour dégager 3 à 4 cm de tige. Ce petit tronçon reste à l’air libre quelques heures pour que la plaie sèche légèrement. Pendant ce temps, on prépare un petit pot bien percé, rempli d’un mélange très léger moitié terreau pour semis, moitié sable de rivière, juste humidifié. Un trou au crayon, la tige enfoncée de 2 à 4 cm, on tasse du bout des doigts et on arrose à peine. Une hormone de bouturage peut être utilisée, mais le géranium reprend déjà très bien sans.

Prélever une tige saine de 10 à 15 cm, sans fleurs, avec quelques feuilles.

Laisser sécher la coupe après avoir retiré les feuilles du bas.

Planter dans un pot percé rempli d’un mélange terreau pour semis et sable, puis arroser très légèrement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nouveaux plants 5 à 10 par pied 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À la fin de l’été, les tiges ont accumulé des réserves. Coupées juste sous un nœud, allégées de la plupart de leurs feuilles et installées dans un mélange terreau-sable très drainant, elles dirigent naturellement leur énergie vers la formation de nouvelles racines plutôt que vers les fleurs. 💡 Le petit plus : regrouper 3 boutures par pot crée un petit bouquet dense qui remplira plus vite une jardinière au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter une tige en fleurs dans un terreau détrempé ; la base risque de pourrir et la bouture de dépérir en quelques jours.

Geste n°3 : chouchouter la bouture jusqu’aux premières feuilles

Nous avons tous déjà voulu bien faire en arrosant trop une bouture. Ici, mieux vaut la retenue : le substrat doit rester simplement frais, jamais gorgé d’eau. Le pot se place à la lumière, sans soleil direct, dans une pièce ou un coin abrité où la température tourne autour de 18 à 20 °C. Un sac plastique transparent posé en cloche et entrouvert crée un effet de mini-serre qui accélère l’enracinement tout en évitant la condensation excessive.

Au bout de deux à quatre semaines, de nouvelles feuilles apparaissent et la tige résiste quand on tire très doucement dessus : les racines se sont installées. Il est alors temps de rempoter chaque bouture de géranium en godet individuel et de la garder hors gel jusqu’au printemps. En avril-mai, ces jeunes plants rejoignent jardinières et massifs, prêts à offrir une floraison abondante issue d’un simple geste de fin d’été.