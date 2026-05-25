Jardin : cette erreur de juin avec vos graines vous prive des meilleures récoltes d’automne et d’hiver

En juin, beaucoup ferment la boîte à graines alors que le sol travaille pour vous. Quels semis stratégiques lancer maintenant pour assurer les récoltes d’automne et d’hiver ?

Début juin, beaucoup referment leurs boîtes de sachets en pensant que la saison des semis est derrière eux. Le potager déborde déjà de tomates, de courgettes, de fraises, et l’on se contente souvent de récolter sans plus rien installer pour la suite.

Pourtant, c’est maintenant que se jouent vos soupes, gratins et salades de janvier. Sol chaud, jours longs, pluies encore régulières : toutes les conditions sont réunies pour lancer les légumes qui nourriront l’automne et l’hiver. Reste à savoir précisément que semer en juin pour l’hiver.

Juin, le vrai départ de votre potager d’automne et d’hiver

Les calendriers de culture le rappellent : le potager d’automne et d’hiver se prépare entre juin et septembre sous climat tempéré. En juin, les gelées ne sont plus qu’un souvenir, les plantules lèvent vite, s’enracinent en profondeur et seront prêtes à encaisser pluies d’automne et premiers froids.

Au même moment, radis de printemps, salades précoces ou petits pois ont terminé leur cycle. Plutôt que de laisser ces planches nues se dessécher, on les remet en service aussitôt : léger griffage, une poignée de compost mûr, et le sol est prêt pour une nouvelle vague de semis.

Que semer en juin pour l’hiver : les valeurs sûres

Nous avons tous déjà pensé qu’il fallait tout semer au printemps, alors que certaines graines sont justement faites pour ce créneau de juin. Côté racines, on mise sur carottes d’automne, betteraves, navets, radis noirs et panais, semés maintenant pour des récoltes de septembre à décembre, voire une conservation en cave.

Pour le feuillage, on choisit choux frisés ou kale, poireaux d’hiver, bettes généreuses, mais aussi laitues résistantes à la montée en graines, épinards d’automne et mâche en fin de mois. Et pour combler vite les trous, les haricots nains, sans tuteur, offrent des cueillettes éclair de la fin d’été jusqu’aux premières fraîcheurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes prolongées jusqu’à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Semer en juin dans un sol déjà chaud permet aux légumes d’automne-hiver de lever vite, de s’enraciner profondément et de rester productifs bien après la fin du potager d’été. 💡 Le petit plus : En réutilisant les planches libérées, on évite aussi les herbes indésirables et l’on protège naturellement le sol grâce au couvert végétal continu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger tous ses sachets après le printemps et ressemer en juin des variétés de printemps qui montent aussitôt en graines au premier coup de chaud.

Les bons gestes de juin pour des récoltes qui durent

Ces semis de juin demandent surtout quelques bons réflexes. On sème un peu plus profond qu’au printemps pour retrouver l’humidité, toujours en fin de journée ou tôt le matin. Arrosage en pluie fine jusqu’à la levée, puis paillage de tonte sèche : ce duo limite l’évaporation et un simple binage remplace ensuite deux arrosages.

Les jeunes pousses attirent limaces et escargots ; un cordon de cendre tamisée ou de marc de café autour des rangs forme un rempart naturel. Pour les haricots nains, on attend une terre à au moins 15 °C avant de semer. Côté sachets, on trie : les graines non utilisées se gardent bien sèches, en enveloppes étiquetées, au frais pour la saison suivante.