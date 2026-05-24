Fini les bombes anti-moustiques : cette plante à 4 € en jardinerie vous protège des piqûres de moustiques tout l’été

Entre moustique tigre et soirées d’été enfumées, les bombes chimiques saturent balcons et terrasses françaises. Et si une simple plante à 4 € changeait enfin la donne ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pelargonium citronellum 🌸 Nom courant Géranium citronnelle, géranium odorant 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x 30 à 60 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité 0 °C (gélif, à hiverner) 🍂 Feuillage Persistant hors gel, très parfumé

Votre terrasse d’été ressemble à une page de magazine : guirlandes, coussins… puis un bourdonnement gâche tout. On dégaine la bombe anti-moustiques, on allume une spirale qui fume, on empile les bougies qui promettent monts et merveilles. Résultat : l’air devient lourd, la nappe sent le produit, et les moustiques tournent encore autour de vos chevilles. Il existe pourtant une arme verte beaucoup plus douce.

Au rayon jardinerie, une plante à moins de 4 € change discrètement la donne : le géranium citronnelle anti moustique. Un simple pot posé près de la table diffuse un parfum citronné que nous trouvons agréable, mais que les moustiques détestent au point de rebrousser chemin. Reste à savoir comment l’identifier, où l’installer et comment l’entretenir pour qu’il vous protège vraiment tout l’été.

Pourquoi ce géranium citronnelle fait mieux que vos bombes anti-moustiques

Ce faux géranium, en réalité un pélargonium baptisé Pelargonium citronellum, porte un feuillage très découpé et velouté qui sent la citronnelle dès qu’on le frôle. Ses feuilles renferment des molécules comme le citronellol et le géraniol, capables de brouiller le « radar » olfactif des moustiques, y compris du moustique tigre de plus en plus présent sur nos balcons.

Contrairement aux bombes et spirales qui ont saturé nos soirées, cette protection végétale agit là où l’on en a besoin : dans un rayon d’environ un mètre autour du pot. Pas de fumée irritante, pas de parfum chimique qui colle aux coussins, et une plante décorative que l’on a simplement rentrée quand le thermomètre est descendu vers 0 °C.

Bien le choisir et l’installer pour des soirées enfin tranquilles

Nous avons tous déjà rempli le caddie de bougies et de sprays pour finalement finir piqué. À la place, repérez en jardinerie un pot étiqueté « géranium citronnelle », « géranium odorant » ou Pelargonium citrosum : pour environ 4 € vous obtenez une touffe de 30 à 40 cm, compacte, très parfumée quand on froisse une feuille.

Plantez-le au printemps, après les gelées, dans un pot percé rempli de terreau léger, puis installez-le au soleil, là où vous prenez l’apéro. Pour optimiser l’effet, misez sur ce trio gagnant :

1 pot de chaque côté de la table ;

1 pot près de la porte-fenêtre ;

les plantes à moins d’un mètre des personnes assises.

Les bons gestes pour qu’il protège vos soirées tout l’été

Pour que ce bouclier végétal reste efficace, la règle d’or est l’arrosage modéré. Le terreau a eu le temps de sécher en surface ? Arrosez, puis laissez de nouveau sécher ; un pot détrempé fatigue les racines et affaiblit le parfum. En pinçant régulièrement les tiges, vous obtenez un petit buisson dense, donc plus parfumé.

Juste avant le dîner, froissez quelques feuilles pour renforcer le nuage parfumé autour de la table ; certains en passent un peu sur poignets et chevilles, avec prudence sur les peaux sensibles. Le géranium citronnelle ne remplace ni moustiquaires ni chasse aux eaux stagnantes, mais il rend déjà aux balcons cette douceur de fin de soirée que l’on avait perdue avec les fumées chimiques.