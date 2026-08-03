Jardin : ces 6 aromatiques rares et méconnues à planter dès maintenant vont transformer votre cuisine

Et si votre jardin français passait des classiques au voyage sensoriel, avec quelques aromatiques rares faciles à cultiver en pot ou en pleine terre ? De l’apéro au dessert, ces plantes venues d’ailleurs promettent des parfums surprenants… à condition de respecter deux règles simples.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Perilla frutescens 🌸 Nom courant Shiso (pérille aromatique) 📏 Dimensions 40 à 70 cm de haut x 30 à 40 cm de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre légère ❄️ Rusticité Gèle dès 0 °C (cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc, très aromatique vert ou pourpre

Thym, romarin, basilic… la plupart des jardiniers tournent en rond avec les mêmes saveurs alors que leur potager pourrait sentir Tokyo, Rio ou Hanoï. Un simple carré d’aromatiques peut faire voyager tout un dîner, sans passer des heures en cuisine.

Longtemps, ces plantes venues d’Asie ou d’Amérique ont semblé réservées aux jardins botaniques. Elles ont pourtant montré qu’elles s’adaptaient très bien au jardin français, pour peu qu’on les installe au bon endroit ou en pot. De quoi donner envie de s’y mettre : ces six aromatiques rares faciles à cultiver changent la donne au jardin comme en cuisine.

Six épices venues d’ailleurs qui twistent les plats du quotidien

Le shiso ouvre le bal avec ses feuilles vertes ou pourpres au goût de menthe, basilic, anis et agrumes à la fois. Il relève sushis, tartares de poisson, salades de tomates ou sirops maison. Le fuchsia de Magellan, lui, cache derrière ses clochettes roses de petites baies sucrées, entre figue, kiwi et fruits rouges, à picorer fraîches ou en confiture. Autre star : le gingembre, dont le rhizome citronné et piquant parfume woks, marinades, gâteaux et infusions.

Côté notes citronnées, la verveine citronnelle offre des feuilles parfaites en tisane du soir, en panna cotta légère ou en granité. Sa cousine la vraie citronnelle, elle, donne des tiges charnues idéales pour soupes thaï, currys et brochettes. Le poivrier rose apporte ses baies fruitées et légèrement résineuses sur un chèvre frais, un carpaccio de Saint-Jacques ou une salade de fraises. Et pour les palais curieux, l’originale houttuynie délivre un parfum puissant d’agrumes et de coriandre dans les salades et les plats de poisson.

Comment les installer sans se compliquer la vie

Bonne nouvelle, ces exotiques se contentent de règles simples. Le shiso aime le soleil et un sol riche, frais mais drainé, comme un basilic ; on le sème au printemps et on le traite en annuelle. Verveine citronnelle, citronnelle et poivrier rose préfèrent, eux, la chaleur et un sol bien drainé : l’idéal est de les cultiver en gros pots sur la terrasse pour pouvoir les rentrer dès que le thermomètre frôle 0 à 5 °C. Le gingembre se plaît en pot large, en lumière douce, dans un mélange riche toujours légèrement humide.

Fuchsia de Magellan et houttuynie adorent les coins plus frais. Le premier a apprécié la mi-ombre et une terre qui reste humide tout l’été, tout en supportant des froids proches de -10 °C. La seconde, très rustique, couvre à merveille les zones humides du jardin mais a tendance à s’étendre ; on la place donc de préférence dans un bac ou un massif bien délimité. D’ailleurs, un simple repère aide à s’y retrouver : soleil pour les épices citronnées, ombre légère pour les feuillages tendres.

Récolter, cuisiner et garder ces parfums toute l’année

Pour que les touffes restent belles, nous avons tous déjà dû apprendre à ne pas tout couper d’un coup. Même règle ici : on évite de prélever plus d’un tiers du feuillage sur shiso, verveine et houttuynie, ce qui permet des récoltes régulières tout l’été. Les tiges de citronnelle se coupent à la base, puis se congèlent entières ou en tronçons. Le gingembre se prélève par morceaux de rhizome, que l’on recouvre ensuite de terre pour laisser la plante continuer sa croissance.

Petit bonus : beaucoup de ces saveurs se gardent très bien. Verveine et shiso se font sécher en petits bouquets suspendus dans un endroit aéré, puis se stockent en bocaux pour les infusions d’hiver. Les baies de poivrier rose se congèlent ou se conservent dans un moulin à l’abri de la lumière, à utiliser toujours avec parcimonie. Avec quelques pots bien placés et quelques gestes simples, la cuisine maison passe soudain du quotidien au voyage parfumé, directement depuis le jardin ou le balcon.