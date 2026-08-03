Vos pieds de vigne sèchent d’un coup en été : cette « thrombose » cachée et le geste à bannir sans attendre

Quand un pied de vigne s’effondre en quelques jours sous le soleil d’août, le problème dépasse souvent la simple soif. Cette apoplexie liée aux maladies du bois impose un diagnostic rapide et des gestes précis au jardin.

En quelques jours à peine, une treille exubérante peut se transformer en squelette brun, feuilles pendantes, grappes racornies. Beaucoup de jardiniers ont déjà vécu ce choc en plein mois d’août, après un week‑end d’absence. Le premier réflexe a souvent été d’accuser la canicule… et de courir chercher l’arrosoir.

Dans bien des cas pourtant, le sol n’a pas manqué d’eau ; c’est le pied lui‑même qui s’est « bouché » de l’intérieur. Les spécialistes parlent d’apoplexie de la vigne, forme foudroyante des maladies du bois comme l’esca. Comprendre cette véritable « thrombose végétale » change tout, car les bons gestes ne sont pas ceux que l’on ferait face à une simple sécheresse.

Un pied de vigne qui sèche d’un coup : soif ou apoplexie ?

Un manque d’eau touche tout le jardin : feuilles qui pendent le soir mais se sont retendues le matin, sol poussiéreux, reprise nette après un bon arrosage. L’apoplexie, elle, frappe un pied isolé ou quelques‑uns seulement, souvent des ceps déjà âgés, parfois porteurs depuis des années de feuilles « tigrées » jaune ou rouge entre les nervures.

Nous avons tous déjà confondu ces signaux. Pour y voir clair, un petit mémo aide : arrosage généreux et aucune amélioration, rameaux restés cassants, grappes qui ont brunî sans regonfler, voisinage de ceps présentant des taches irrégulières sur le feuillage… tout cela oriente vers une apoplexie plutôt que vers une simple soif passagère.

Ce qui se passe à l’intérieur : la « thrombose » des maladies du bois

Au cœur du cep, des champignons d’esca ou d’eutypiose ont profité des plaies de taille pour s’installer doucement dans le vieux bois. Au fil des années, ils ont creusé des nécroses brunes ou une pourriture blanche et spongieuse, l’amadou, que l’on voit très bien lorsqu’on tranche une souche malade.

Pour se défendre, la vigne a fabriqué des sortes de gommes qui ont bouché ses propres vaisseaux de sève : une vraie thrombose végétale. Tant que la météo est douce, le peu de bois sain suffit encore. Mais la chaleur estivale a soudain demandé beaucoup d’eau aux feuilles et aux grappes ; la circulation s’est effondrée, et le pied a semblé « griller » en quelques jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6/10 Durée de vie du cep Prolongée de plusieurs années 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Associer taille douce, protection des grosses plaies et petit curetage du bois pourri limite les nouvelles infections et rétablit un minimum de circulation de sève dans les ceps encore sauvables. 💡 Le petit plus : marquer immédiatement les pieds touchés en été pour revenir les travailler calmement en hiver, au moment de la taille. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser massivement un cep déjà apoplectique et continuer à le tailler à ras, ce qui multiplie les plaies ouvertes aux champignons.

Que faire et comment protéger les autres ceps ?

Sur le pied brutalement séché, on coupe les parties mortes pour sécuriser la treille, puis on ouvre le tronc par sections jusqu’à trouver du bois sain. Si les zones brunes restent localisées, un curetage délicat et, parfois, un recépage au ras du sol peuvent offrir une seconde chance. Quand tout le cœur est amadoué, mieux vaut arracher et remplacer ou marcotter un voisin.

Pour les autres ceps, la meilleure arme a été la prévention : tailles réalisées par temps sec, sans coupes à ras, en laissant de petits « cônes » de dessèchement, usage d’un mastic sur les grosses plaies, limitation des charges de grappes et des excès de vigueur. D’ailleurs, une taille douce inspirée du Guyot Poussard, qui respecte les flux de sève, a montré qu’elle retardait nettement ces thromboses silencieuses au jardin comme au vignoble.