Incendies et canicule : ce geste de quelques minutes peut éviter une hécatombe d’oiseaux, même loin des flammes
Canicule et fumées d’incendies épuisent les oiseaux du jardin bien au-delà des zones en feu. Comment un simple point d’eau, même en ville, peut tout changer ?
Chaque été, les images d’arbres en flammes défilent, mais le pire se joue loin des caméras : dans les jardins, ce silence quand les chants d’oiseaux se sont arrêtés. Canicule, ciel voilé de fumée, pelouses grillées… et ces silhouettes à plumes qui disparaissent sans bruit.
On pense aux forêts en feu, moins à ces mésanges, moineaux et hirondelles épuisés par la chaleur et les fumées qui remontent à des centaines de kilomètres. La LPO a constaté une surmortalité d’environ 40 % lors des canicules récentes. Pourtant, un geste minuscule, accessible en studio, peut changer la donne.
Quand canicule et fumées d’incendies épuisent les oiseaux, même loin des flammes
Les oiseaux ont un corps minuscule, un rythme cardiaque affolé et ne transpirent pas. Quand la canicule s’installe, ils halètent bec ouvert pour se rafraîchir et perdent encore plus d’eau. Ajoutez l’air chargé de particules venu des fumées d’incendies : leurs voies respiratoires fragiles s’enflamment, ils s’épuisent en quelques heures.
Contrairement à ce que l’on imagine, ils ne peuvent pas toujours parcourir des kilomètres pour trouver une mare. Ruisseaux à sec, flaques disparues : chaque point d’eau naturel a déjà été englouti par la chaleur. Les jeunes, encore maladroits, ont alors chuté dans l’herbe, terrassés par la déshydratation, sans témoin.
Le geste qui sauve : une simple coupelle d’eau bien placée
Face à ce constat, la coupelle d’eau pour les oiseaux du jardin devient une bouée de sauvetage. Une soucoupe de pot en terre cuite, une assiette creuse ou un plat peu profond suffisent, à condition de ne pas dépasser 3 ou 4 centimètres de profondeur et d’être posés à l’ombre, loin des cachettes de chats.
On y dépose quelques cailloux ou galets qui émergent de l’eau pour servir de perchoirs antidérapants. Les oiseaux peuvent avancer pas à pas sans risque de noyade, les abeilles et papillons viennent aussi s’abreuver. En ville, une simple coupelle sur un balcon, une terrasse ou un rebord de fenêtre a déjà sauvé des dizaines de vies.
Entretenir cette oasis et aider un oiseau vraiment en détresse
Pour que cette oasis reste vraiment protectrice, l’eau est changée chaque jour, deux fois en cas d’alerte canicule, avec un simple rinçage à la brosse, sans javel : cela limite les germes et les moustiques. Et si un oiseau semble en détresse près de chez vous, voici les bons réflexes.
- Le mettre dans une boîte aérée, à l’ombre.
- Poser à côté une petite coupelle d’eau, sans verser dans son bec.
- Appeler un centre de soins ou la LPO, sans entrer en zone incendiée.
En bref
- 🐦 Canicules répétées et fumées d’incendies provoquent une surmortalité d’environ 40 % chez les oiseaux du jardin, alerte la LPO partout en France.
- 💧 Une coupelle d’eau peu profonde, bien choisie et placée à l’ombre, devient un point d’eau crucial pour oiseaux, abeilles et autres pollinisateurs.
- 🌿 En changeant quelques habitudes autour de cette coupelle d’eau pour les oiseaux du jardin, balcon et quartier entier peuvent se transformer en réseau d’oasis.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité