Canicule : cette erreur avec l’eau des oiseaux tue abeilles et oisillons, et la plupart des jardiniers l’ignorent
En plein été, certains bains d’oiseaux se transforment en pièges où l’on retrouve des abeilles mortes dans l’eau des oiseaux. Comment un simple détail de forme change tout pour la petite faune ?
Un matin d’été, la scène serre le cœur : au fond de la coupelle laissée pour les oiseaux, plusieurs abeilles flottent, immobiles. On pense à la canicule, au soleil de plomb. En réalité, ce cimetière brillant raconte surtout un problème de forme.
Une abeille n’a pas besoin d’eau glacée, elle a besoin d’un appui sûr. Si vos points d’eau ressemblent à des piscines en faïence ou en plastique lisse, sans galet ni branche, ils deviennent des pièges. Bonne nouvelle : deux gestes suffisent pour les transformer en oasis.
Pourquoi vos abeilles se noient vraiment dans l’eau des oiseaux
Une abeille qui vient boire cherche d’abord un sol stable, peu profond, humide, où poser ses pattes. Contrairement aux gerris, ces insectes qui patinent grâce à la tension superficielle de l’eau, elle ne tient pas sur la surface. Si elle tombe, l’eau alourdit ses ailes ; elle nage quelques minutes puis s’épuise sans rebord pour sortir.
Le vrai danger vient donc de la forme de la coupelle d’eau. Céramique vernissée, verre ou plastique brillant offrent des parois glissantes et un fond sans aspérités. Attirée par les reflets, l’abeille tente de se poser sur le bord, dérape et chute au centre. La canicule augmente la soif, pas la noyade.
Abeilles et oiseaux : les mêmes victimes des fonds lisses
Nous avons tous déjà rempli une soucoupe pour les mésanges en pensant bien faire. En réalité, les jeunes oiseaux courent le même risque que les insectes : nombre de passereaux ne nagent pas et glissent dans les bains trop profonds. La LPO recommande 3 à 4 centimètres d’eau dans une terre cuite rugueuse aux bords en pente douce.
Côté ruche, le besoin en eau augmente avec la chaleur. Une colonie utilise plusieurs dizaines de litres pour refroidir l’intérieur par évaporation et diluer le miel destiné aux larves. Quand tout le quartier n’offre qu’un seul point d’eau, un récipient mal conçu peut tuer en série.
Transformer une coupelle en oasis sûre en deux minutes
La solution tient en deux gestes. D’abord, choisissez un récipient au fond rugueux : soucoupe en terre cuite, assiette en grès ou pierre creusée. Versez seulement 2 ou 3 centimètres d’eau, puis ajoutez des galets ou cailloux plats : certains immergés, d’autres qui dépassent comme de minuscules îlots.
Ensuite, pensez entretien. Au soleil, un fin biofilm vert rend le fond glissant et attire les moustiques. Changer l’eau chaque jour, rincer les pierres et brosser le récipient une fois par semaine avec un peu de savon noir ou de vinaigre bien rincé suffit à garder un point d’eau sain, au jardin comme sur le balcon.
Sources
En bref
- En plein été, de plus en plus de particuliers retrouvent des abeilles mortes dans l’eau des oiseaux laissée au jardin ou sur le balcon. 🐝
- Leur soif accrue, la forme du bain d’oiseaux et certains matériaux créent un piège silencieux pour abeilles, mésanges et oisillons. 🚿
- Quelques ajustements discrets à vos points d’eau suffisent pourtant à transformer ce danger méconnu en véritable refuge pour la petite faune. 🌿
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