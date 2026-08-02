Tomates du jardin : arrêtez d’acheter des bocaux à 8 €, cette méthode au four les transforme pour moins de 3 €

En pleine saison, les bocaux de tomates séchées maison à l’huile promettent de vider le potager plutôt que votre portefeuille. Comment quelques gestes au four transforment ces kilos en réserve gourmande pour tout l’été ?

L’odeur monte dès qu’on ouvre le four : tomates fripées, jus sucré, huile chaude qui claque au contact de la plaque. La chair reste souple, presque confite, avec ce parfum de garrigue qu’on associe aux vacances.

Pendant ce temps, au rayon condiments, les petits bocaux de tomates séchées à l’huile flirtent avec les 8 € pour quelques pétales. Pourtant, en pleine saison, on a tout sous la main pour remplir soi-même le prochain bocal.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tomates bien mûres et charnues (1 bocal 500–750 ml)

✅ 250 à 300 ml d’huile d’olive vierge extra

✅ 2 c. à café d’origan séché + 1 c. de fleur de sel

✅ Ail, thym ou romarin, pincée de piment (facultatif)

Fini les bocaux à 8 € : vos tomates du jardin font mieux

Quand les pieds croulent sous les fruits rouges, chaque kilo cueilli peut devenir un trésor de garde plutôt qu’une énième salade. En tomates séchées maison à l’huile, on transforme le panier du potager en condiment de luxe pour moins de 3 € le bocal, avec une texture fondante et un goût bien plus franc que la version industrielle.

Tomates séchées maison à l’huile : la méthode express au four

Le principe est simple : on tranche des tomates charnues, on les aligne sur une plaque, on ajoute un voile d’huile d’olive, origan et fleur de sel, puis four à 150 °C autour de 1 h 30. Le but n’est pas de les dessécher, mais d’obtenir des pétales ridés, souples, prêts à boire l’huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, couper les tomates en rondelles régulières de 0,5 à 1 cm. Technique : Les étaler sur une plaque chemisée, un filet d’huile, origan et fleur de sel. Cuisson : Enfourner à 150 °C environ 1 h 30, en surveillant la fin pour garder des tomates fondantes, pas cassantes. Finition : Laisser refroidir, puis passer à la mise en bocal tant qu’elles restent souples.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ~3 € le bocal 🔍 Le secret de l’expert À 150 °C, l’eau s’échappe lentement, les arômes se concentrent sans brûler. La chair reste moelleuse et l’huile, en bocal, capte puis rediffuse ces parfums. ✨ Le twist gourmand : Mini dégorgeage au sel 15 minutes, puis ail et trait de balsamique en bocal : des tomates ultra parfumées pour burrata. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcuire jusqu’aux chips brunes, sèches et amères. En bocal, ne jamais laisser un morceau dépasser de l’huile ni piocher avec une cuillère sale.

Conserver, parfumer et utiliser vos tomates séchées maison à l’huile

Une fois refroidies, on tasse les tomates dans un bocal stérilisé, on glisse ail ou herbes entre les couches, puis on recouvre d’huile d’olive. Le bocal file au réfrigérateur ; on vérifie que tout reste sous l’huile, quitte à compléter. Ensuite, on sort quelques pétales pour du pain grillé, de la burrata, une salade ou des pâtes minute avec une cuillère propre. Les tomates séchées au four se gardent ainsi 2 à 3 semaines.