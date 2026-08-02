Flan de courgettes : prêt en quelques minutes et parfait chaud ou froid, à condition d’éviter ce geste au four

Envie d’un flan de courgettes rapide qui reste fondant sans baigner dans l’eau ? En quelques gestes, cette version se sert aussi bien chaude que froide.

Flan de courgettes : prêt en quelques minutes et aussi bon chaud que froid

Odeur d’ail qui rôtit doucement, courgette qui dore au four, surface gonflée et tremblante… On parle de ce flan de courgettes léger qui arrive sur la table sans avoir bloqué tout l’après-midi en cuisine. Une texture fondante, presque mousseuse, qui laisse pourtant des tranches nettes à la découpe.

Ce résultat ne demande ni pâte, ni crème, ni longue liste d’ingrédients ; seulement une courgette, quelques œufs et de la ricotta. En quelques minutes, le four prend le relais. Reste à régler un point crucial : comment obtenir un flan de courgettes qui ne rende pas d’eau, aussi bon brûlant que servi bien froid ?

Les ingrédients indispensables ✅ 1 courgette moyenne (≈ 250 g), tranchée très finement

✅ 2 œufs + 60 g de ricotta bien égouttée

✅ 25 g de parmesan râpé, 1 c. s. d’huile d’olive

✅ Ail râpé, zaatar, 1 c. c. de fécule, sel, riz, mirin, parmesan en plus

Le flan de courgettes express qui ne rend pas d’eau

La courgette relâche beaucoup d’eau ; dans un gratin, on finit souvent avec un jus au fond. Ici, on la coupe en rondelles très fines, légèrement salées puis épongées. Elles cuisent prises dans un appareil œufs-ricotta-parmesan qui capture l’humidité, dore en surface et donne un flan léger, bien tenu, même servi froid.

La recette du flan de courgettes étape par étape

On commence par préchauffer le four à 180 °C pendant que les courgettes dégorgent. L’appareil se fouette en deux minutes, puis on alterne couches de légumes et de crème à la ricotta dans un petit plat huilé.

Les étapes de préparation Préparation : Laver la courgette, la trancher très finement, saler, laisser dégorger 10 minutes puis éponger. Technique : Fouetter les œufs avec la ricotta, le parmesan, l’ail, la fécule, le zaatar, le sel et l’huile d’olive. Cuisson : Huiler un petit plat, alterner couches de courgettes et d’appareil, terminer par l’appareil puis enfourner 35 à 40 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 minutes hors du four ; servir chaud, tiède ou bien froid après complet refroidissement.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min Le secret de l’expert Les œufs coagulent à la chaleur et forment la structure du flan. Ricotta et parmesan ajoutent gras et relief, enrobent l’eau des courgettes, tandis qu’une pointe de fécule fige le tout sans durcir la texture. Le twist gourmand : Servir chaque part avec basilic frais, filet d’huile d’olive et parmesan râpé au dernier moment. LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de grosses rondelles ni enfourner four froid ; le flan resterait aqueux et mou.

Chaud, tiède ou froid : comment le servir

Juste après ses 5 minutes de repos, le flan est ultra fondant ; on le sert en plat principal avec une salade verte. Refroidi puis placé au frais au moins 1 heure, il se tient comme un cake salé et se découpe en cubes, posé sur un lit de riz blanc au mirin, avec un filet d’huile d’olive et un peu de parmesan en plus.

Sources Top Santé

«Courgettes dete les 5 recettes marmiton les plus faciles et savoureuses a tester cette saison»