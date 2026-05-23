Flan de courgettes : remplacez la crème par cet ingrédient venu des tropiques, la texture change radicalement

Vous en avez assez des flans de courgettes spongieux et fades ? Ce chef mise sur un lait venu d’ailleurs pour une texture velours qui change tout.

Au four, le flan gonfle, les bords dorent, l’odeur d’huile d’olive et de courgette emplit la cuisine. On rêve d’un cœur velouté, qui tremble juste ce qu’il faut. Pourtant, trop souvent, la découpe révèle un bloc un peu sec, plein d’eau. Mon flan de courgettes n’avait jamais cette texture crémeuse.

Le problème vient rarement de la recette, mais des courgettes : gorgées d’eau, elles diluent l’appareil, resserrent les œufs et étouffent le goût. Jusqu’au jour où l’on remplace la crème par un lait venu d’ailleurs, discret mais généreux, qui enrobe tout. À partir de là, on obtient un flan de courgettes sans crème, beaucoup plus gourmand.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de courgettes râpées + 1 c. à c. de sel fin

✅ 4 œufs + 70 g de farine de blé

✅ 250 ml de lait de coco cuisine + poivre du moulin

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, curry doux ou curcuma, muscade + options : comté, herbes fraîches, zeste de citron, chapelure ou semoule fine

Pourquoi vos flans de courgettes sont souvent fades, aqueux ou “bloc d’œuf”

Un flan de courgettes rate souvent pour une raison simple : l’eau. Râpées puis jetées directement dans l’appareil, elles relâchent tout leur jus au four. S’ajoute parfois un mauvais ratio œufs/farine qui durcit l’ensemble. On limite ces dégâts en râpant sur grille moyenne, en salant, en laissant dégorger quinze minutes puis en pressant jusqu’à pulpe presque sèche.

L’ingrédient exotique qui remplace la crème et change tout : le lait de coco

L’ingrédient qui change tout, c’est le lait de coco. En remplaçant la crème, il apporte des matières grasses et des émulsifiants naturels qui enrobent les fibres de courgette et adoucissent la coagulation des œufs. La texture devient lisse, souple, presque comme un flan de courgettes crémeux au lait de coco, sans goût sucré. On choisit un lait de coco « cuisine », autour de 15 à 18 % de matières grasses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les mélanger au sel et laisser dégorger 15 min, puis presser fortement dans les mains ou un torchon jusqu’à ce qu’elles soient presque sèches. Technique : Battre les œufs, ajouter le lait de coco homogène puis la farine en pluie jusqu’à un appareil lisse qui nappe légèrement la cuillère. Cuisson : Incorporer courgettes, épices et poivre ; huiler un moule de 20 à 22 cm, verser l’appareil et cuire 35 min à 180 °C, jusqu’à centre encore tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 min hors du four pour que le flan se stabilise, puis servir tiède ou froid, avec une salade croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le lait de coco enrobe les fibres des courgettes, adoucit la prise des œufs et limite l’évaporation ; la texture reste lisse et moelleuse, proche d’une crème prise. ✨ Le twist gourmand : Tapisser le fond du moule de chapelure ou semoule, ajouter du comté et un zeste de citron avant cuisson pour un dessus gratiné très parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner avec des courgettes à peine pressées : l’eau dilue l’appareil, prolonge la cuisson et transforme le flan en masse spongieuse.

Comment servir et conserver ce flan de courgettes crémeux

Servi tiède, le flan est très moelleux ; froid, il se coupe en belles tranches pour buffet ou pique‑nique. On le garde 3 jours au réfrigérateur et on le réchauffe 10 min à 160 °C.