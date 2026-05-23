Premières fraises : ce cheesecake fraise-spéculoos sans cuisson, sans gélatine, à condition d’éviter cette erreur

Première barquette de fraises sur l’étal, envie immédiate d’un dessert frais, sans four, qui respecte leur parfum. Ce cheesecake fraise spéculoos sans cuisson, ferme sans gélatine, tient grâce à quelques gestes clés à ne pas rater.

1ère barquette de fraises : le cheesecake fraise spéculoos sans cuisson qui se tient sans gélatine

Au marché, la première barquette de fraises embaume, rouge vif, encore fraîche de la cueillette. On pense aussitôt à un dessert simple, sans four, qui respecte ce parfum fragile.

Avec ce cheesecake fraise spéculoos sans cuisson, on laisse le frigo travailler. Base biscuitée caramélisée, crème nuageuse sans gélatine, fraises de saison juteuses : tout est réuni pour un dessert aux fraises sans cuisson qui claque.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base spéculoos : 250 g de spéculoos, 110 g de beurre doux fondu, 1 pincée de sel

✅ Crème sans gélatine : 400 g de fromage frais, 250 ml de crème entière, 90 g de sucre glace, vanille, 1 c. à s. de jus de citron

✅ Fraises & finition : 500 g de fraises, 1 c. à s. de sucre, 1 c. à s. de jus de citron, spéculoos émiettés

✅ Option coulis : 200 g de fraises, 30 g de sucre glace

Pourquoi ce cheesecake est l’idée parfaite pour les premières fraises

Les premières fraises de saison supportent mal la chaleur ; ici, elles restent crues, brillantes, bien juteuses. Ce cheesecake sans cuisson aux fraises repose sur une base spéculoos-beurre croustillante et une crème fromage frais–chantilly, montée sans gélatine, qui se tient comme un vrai gâteau après le froid.

Les astuces de chef pour un cheesecake sans cuisson jamais liquide

Pour éviter le cheesecake qui coule, on respecte deux règles : crème entière très froide montée ferme, puis incorporation délicate et long repos au froid, au moins 4 heures.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer ou écraser les spéculoos, les mélanger au beurre fondu et au sel, puis tasser fermement dans un moule chemisé. Technique : Détendre le fromage frais avec sucre glace, vanille et citron, puis monter la crème entière très froide en chantilly ferme. Cuisson : Incorporer la chantilly en 2 ou 3 fois à la spatule, verser sur la base froide, lisser, puis laisser prendre 4 h au frais. Finition : Rincer et sécher les fraises, les couper, les mélanger brièvement au citron, sucrer si besoin, décorer le cheesecake juste avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 4 h + 🔍 Le secret de l’expert La base spéculoos durcit grâce au beurre qui fige au froid, pendant que la chantilly bien montée structure la crème ; ensemble, elles donnent un cheesecake ferme sans aucune gélatine. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin de citron dans la crème et servir chaque part avec un filet de coulis de fraise. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une crème allégée ou tiède, ou écourter le repos au froid ; le cheesecake restera mou et se déformera.

Variantes & twists de saison autour des fraises

On peut parfumer la crème avec un peu de zeste de citron, servir le cheesecake avec un coulis de fraise, ou le décliner en verrines. Il se conserve 2 jours au réfrigérateur, bien couvert.