Apéro : arrêtez d’acheter des crackers, cette recette au romarin 3 fois moins chère ridiculise le supermarché

Payer cher un paquet de crackers pour l’apéro, ça suffit. En 15 minutes, ces crackers maison au romarin et fleur de sel changent tout à moindre coût.

Crackers maison au romarin et fleur de sel : 3 fois moins chers que ceux du supermarché (et bien meilleurs)

À l’ouverture du four, une vague de romarin chaud et d’huile d’olive embaume la cuisine ; on entend déjà le craquement sec des bords dorés. Sous la main, la plaque est fine comme une feuille, la fleur de sel scintille, prête à claquer sous la dent avec ce croustillant net qui rappelle la focaccia.

Face à ça, les paquets du supermarché paraissent bien timides : arômes discrets, portion riquiqui et tarif qui grimpe vite. Ici, avec farine, eau et huile d’olive, une grande plaque de crackers maison au romarin et fleur de sel revient environ trois fois moins cher, pour un goût bien plus franc. Reste à maîtriser la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 150 ml d’eau à température ambiante

✅ 60 ml d’huile d’olive + 1 c. à s. pour badigeonner

✅ Romarin (1 à 2 c. à c.) + fleur de sel (1 c. à c.)

Pourquoi ces crackers maison enterrent ceux du supermarché

Une plaque donne facilement de quoi régaler 6 à 8 personnes, avec un coût d’ingrédients qui reste sous les 2 € ; à l’inverse, un paquet de crackers parfumés affiche souvent un prix bien plus élevé pour une quantité moindre. Ici, on ne paye ni emballage ni arômes ; seulement une pâte courte, une vraie huile d’olive et un romarin qui se sent vraiment à chaque bouchée.

La méthode inratable en 4 étapes pour des crackers fins et croustillants

Tout commence par une pâte souple, à peine travaillée, qui ne colle pas aux doigts. Dix minutes de repos détendent le gluten et rendent l’étalage beaucoup plus simple. Entre deux feuilles de papier cuisson, on vise une épaisseur quasi translucide, régulière, avant de badigeonner d’huile et d’aligner romarin, poivre et fleur de sel pour un assaisonnement bien réparti.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine et sel, ajouter eau et 60 ml d’huile, former une pâte souple, lisse et non collante. Technique : Laisser reposer 10 minutes, diviser en 2 pâtons, puis étaler chacun très fin entre deux papiers cuisson. Cuisson : Retirer le papier du dessus, badigeonner d’huile, parsemer romarin, fleur de sel et options, cuire 10 à 14 min à 200 °C. Finition : Sortir la plaque, laisser 5 minutes sur grille, casser en éclats irréguliers, refroidir complètement avant boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Mini 🔍 Le secret de l’expert Une pâte sans levure, peu hydratée, sèche vite au four, surtout quand on l’étale très finement. Le repos détend le gluten, la cuisson à 200 °C dore l’huile, et le refroidissement sur grille évite la condensation qui ramollit. ✨ Le twist gourmand : Un peu de parmesan râpé, de zeste de citron et un mélange de graines apportent umami, fraîcheur et croquant supplémentaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’étaler épais, de sous-cuire ou de fermer la boîte alors que les crackers sont encore tièdes.

Comment servir et conserver vos crackers

Servis avec houmous ou fromage frais, ils se gardent 3 jours en boîte hermétique, croquant ravivé 3 minutes à 180 °C.