Canicule : cette habitude d’arrosage que tous les jardiniers ont avec leurs géraniums les tue en silence

En plein été, sur un balcon français, un pot de géranium retourné révèle des racines noires et molles. Comment l’arrosage quotidien a-t-il pu en arriver là ?

Retourner un pot de balcon en plein mois de juillet et sentir une motte noire et gluante sous les doigts, alors que les fleurs semblent encore vaillantes, a déjà glacé plus d’un jardinier. En apparence, le géranium rayonne ; en dessous, tout s’est effondré.

Dans ce scénario, l’ennemi n’a pas été la canicule, ni un mystérieux champignon tombé du ciel. Comme le rappelle Pause Maison, « c’est précisément l’arrosage quotidien qui a tué les racines ». Reste à comprendre pourquoi… et surtout comment arrêter le massacre.

Racines noires et molles : ce que votre géranium veut dire

Quand le pot reste trempé jour après jour, le substrat se transforme en éponge sans air. Les racines, privées d’oxygène, s’asphyxient. Les tissus morts deviennent alors le buffet idéal de champignons comme le Phytophthora : la fameuse pourriture des racines s’installe.

En surface, le géranium (Pelargonium) peut encore fleurir, donner le change quelques jours. Mais en bas, les racines deviennent brunes, puis noires, molles ou gluantes, avec parfois une odeur de renfermé. Le collet noircit, les tiges ramollissent, la plante s’affaisse brutalement.

Canicule et arrosage des géraniums en été : le piège qui les noie

Nous avons tous déjà attrapé l’arrosoir en voyant nos géraniums ramollis à midi. On pense les sauver, on les noie. Comme l’explique Mon Jardin Ma Maison à propos des orchidées, ces symptômes ne sont pas dus à une soif, « mais plutôt à une asphyxie ».

La règle d’or est simple : « on arrose quand la terre est sèche », pas parce que le calendrier annonce la canicule, rappelle Pause Maison. On attend que les 2 à 3 cm supérieurs du terreau soient secs avant d’arroser, soit souvent tous les deux ou trois jours.

Le dessus du terreau : sec au toucher ?

Le poids du pot : léger plutôt que lourd ?

L’aspect du feuillage : flétri seulement aux heures chaudes ?

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au balcon Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En n’arrosant qu’une fois la terre sèche en surface, dans un pot bien drainé, les racines respirent à nouveau ; l’eau ne stagne plus et les champignons responsables de pourriture reculent naturellement. 💡 Le petit plus : Installer des soucoupes seulement pour récupérer l’eau, puis les vider systématiquement dix minutes après chaque arrosage évite de transformer le fond du pot en marécage permanent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser tous les jours par peur de la chaleur alors que le terreau est encore frais, et laisser de l’eau stagner dans la soucoupe : double garantie de racines noires et molles.

Plan de sauvetage et nouvelle routine d’arrosage des géraniums

Si les racines sont déjà noires et visqueuses, il reste une fenêtre d’action. On dépote délicatement, on secoue la motte trempée, puis on coupe toutes les parties brunes, molles ou gluantes avec des ciseaux désinfectés, « jusqu’au tissu sain », conseille Pause Maison.

Le géranium est ensuite installé dans un pot percé, avec couche de billes d’argile et terreau léger, bien drainant mais à peine humide. On le laisse se remettre à l’ombre un ou deux jours, puis on reprend une routine basée sur le test du doigt, pas sur l’angoisse.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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