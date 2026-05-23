Limaces dans vos fraisiers : plantez maintenant cette plante bleue qui les fera disparaître tout l’été

Au petit matin, des fraises trouées et luisantes de bave ruinent vos récoltes. Une plante bleue à semer maintenant entre les fraisiers peut pourtant renverser la situation.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Borago officinalis 🌸 Nom courant Bourrache officinale (bourrache) 📏 Dimensions 30 à 60 cm x 40 à 60 cm ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité jusqu’à -10 °C 🍂 Feuillage Caduc (plante annuelle)

Les premières fraises rosissent à peine, la rosée brille encore… et au matin, il ne reste parfois que des fruits troués, luisants de bave, et des feuilles dentelées. Beaucoup ont ressorti les granulés bleus pour sauver leurs rangs de fraisiers, en croisant les doigts pour que les enfants ou les hérissons n’y touchent pas.

Pourtant, dans certains jardins, les limaces ont cessé de régner sans qu’aucun produit chimique ne soit épandu. Une seule plante, glissée entre les rangs au printemps, a changé la donne. Une plante bleue, un peu sauvage, que les anciens connaissaient par cœur et qu’il devient urgent de semer maintenant si l’on veut des paniers de fraises intacts cet été.

Bourrache : la plante bleue compagne idéale de vos fraisiers

Cette alliée, c’est la bourrache (*Borago officinalis*), grande herbe annuelle aux tiges velues et aux fleurs en étoiles d’un bleu lumineux. Elle forme rapidement une touffe de 30 à 60 cm de haut, au look champêtre, parfaite pour un jardinage écologique. Longtemps considérée comme une mauvaise herbe, elle est devenue la star des potagers amoureux de biodiversité.

Ses racines profondes ont déjà aéré la terre et ramené vers la surface des minéraux, notamment le potassium, dont les fraisiers profitent avec leurs racines superficielles. Sa floraison très mellifère a attiré abeilles et bourdons, dopant la pollinisation et la taille des fruits. Pas étonnant que, comme le rappelle Journal des Seniors, « Les anciens en plantaient une seule entre leurs fraisiers : les limaces disparaissaient pour de bon avant l’été. »

Comment la bourrache fait reculer les limaces, presque sans effort

Nous avons tous déjà retrouvé, après une nuit de pluie, une fraisière transformée en buffet pour limaces : fruits grignotés, feuilles lacérées. Le feuillage dense et très poilu de la bourrache a justement créé une barrière physique que ces gastéropodes détestent franchir. Ses grandes feuilles ont gardé l’humidité au ras du sol et instauré un microclimat frais qui brouille leurs repères.

Ce petit monde humide a aussi rassuré les hérissons. Attirés par l’ombre fraîche et les insectes qui bourdonnent autour, ils se sont installés sous la bourrache pour leurs rondes nocturnes. Une fois en place, ces alliés ont nettoyé en quelques nuits plusieurs mètres carrés de potager, se régalant de limaces, escargots et chenilles, sans toucher aux insectes utiles… ni à vos fraises.

C’est maintenant qu’il faut la semer entre les rangs

Le bon timing se joue en plein printemps, dès que la terre s’est réchauffée et que les grosses gelées sont passées. Pour que la bourrache soit bien développée au pic d’activité des limaces, il suffit de la semer maintenant entre les fraisiers, en plein soleil ou à mi-ombre légère :

griffer le sol sur 2 à 3 cm entre les rangs ;

déposer quelques graines tous les 30 à 40 cm ;

recouvrir d’un voile très fin de terre ou de terreau ;

arroser en pluie fine jusqu’à la levée, une dizaine de jours plus tard.

La plante a ensuite demandé très peu de soins : elle s’est contentée des arrosages des fraisiers et a supporté sans broncher les chaleurs estivales. Petit bonus : en laissant quelques pieds monter en graines, la bourrache s’est ressemée toute seule l’année suivante. Seule précaution, éclaircir si elle devient trop envahissante pour que les fraisiers gardent la lumière, et éviter de remettre des granulés anti-limaces qui pourraient nuire aux hérissons que l’on cherche justement à accueillir.