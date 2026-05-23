Voici la tarte au sucre façon mamie qui embaume la maison, mais beaucoup ratent tout à cause de ce détail

Odeur de beurre fondu, bulles de caramel blond et pâte gonflée au four : la tarte au sucre de grand-mère revient dans votre cuisine. Quels gestes transforment une simple pâte en dessert de boulangerie, prêt pour le goûter du dimanche ?

En fin d’après-midi, le four chauffe, le silence tombe et on sent déjà quelque chose changer dans l’air. Le beurre commence à fondre, il nappe doucement la pâte, puis le sucre se met à bouillonner. Une odeur de caramel blond, à mi-chemin entre la brioche et la confiserie, envahit la cuisine. On entend presque les pas de mamie qui revient vérifier la cuisson.

C’est tout l’esprit de la tarte au sucre de grand-mère : une pâte presque briochée qui gonfle, des trous remplis de beurre et de vergeoise, et ce parfum de dimanche qui s’accroche aux rideaux. Pour retrouver exactement cette sensation, tout se joue sur quelques ingrédients bien choisis et un geste simple, mais précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 500 g farine, 10 g levure, 200 ml lait tiède, 2 œufs, 40 g sucre, 8 g sel, 70 g beurre mou

✅ Garniture : 120 g vergeoise brune ou cassonade, 80 g beurre doux bien froid

✅ 200 ml de crème entière liquide (30–35 % MG)

✅ 1 pincée de fleur de sel et 1 c. à café de vanille (facultatif)

Les ingrédients de la vraie tarte au sucre de mamie (6 à 8 parts)

La base de cette tarte au sucre pâte briochée, c’est une farine de blé classique, T45 ou T55, et une vraie levure boulangère. On la réveille dans un lait tiède, jamais brûlant, avec un peu de sucre pour lancer la pousse. Les œufs apportent de la richesse, le beurre mou donne le fondant que l’on attend dans une recette tarte au sucre traditionnelle.

Côté garniture, la vergeoise brune signe la vraie tarte au sucre vergeoise du Nord. Elle fond avec le beurre bien froid et la crème entière pour former ce caramel blond, légèrement salé si on ose une pointe de fleur de sel. On reste sur des produits simples, mais pleins de goût.

Préparer la pâte briochée ultra moelleuse : la base qui change tout

On commence par délayer la levure dans le lait à 30–35 °C. Dix minutes plus tard, une mousse légère confirme que tout va bien. On mélange farine, sucre, sel, puis on ajoute lait et œufs. La pâte doit rester souple, presque un peu collante ; c’est ce surplus d’hydratation qui donnera une mie filante.

Le beurre mou rejoint ensuite la pâte, en plusieurs fois, jusqu’à ce qu’elle devienne satinée et se décolle du saladier. On laisse lever au chaud jusqu’à ce qu’elle double de volume. D’ailleurs, c’est pendant cette attente que se construisent le parfum et le moelleux typiques d’une vraie tarte au sucre de mamie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer la levure, pétrir une pâte souple, laisser doubler de volume au chaud. Technique : Dégazer, étaler sans trop affiner, placer dans le moule beurré et laisser regonfler. Cuisson : Former les trous, garnir de vergeoise, beurre froid et crème, enfourner à 180 °C. Finition : Laisser tiédir, sentir le beurre et le caramel blond, couper en parts généreuses.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 3 h au total 🔍 Le secret de l’expert On pétrit la pâte, puis on la laisse pousser au froid une nuit. Le réfrigérateur ralentit la levure, structure le gluten et développe les arômes lactés. Au four, les dés de beurre très froid fondent lentement, nourrissent la mie et favorisent un dessus bien caramélisé, dessous ultra moelleux. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, verser 2 à 3 cuillères à soupe de crème entière bien froide, parfumée à la vanille, en filet sur la tarte brûlante : elle nappe le caramel et donne un fini brillant très “boulangerie”. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Chauffer trop le lait ou mettre le sel directement sur la levure ; elle meurt, la pâte ne lève pas et la tarte reste dense.

Déguster, conserver et réchauffer la tarte au sucre comme chez le boulanger

On sert cette tarte au sucre de mamie tiède, quand le caramel chante encore et que le beurre embaume la pièce. La croûte craque légèrement sous le couteau, puis la mie fond sur la langue. Un simple café, une cuillère de crème épaisse ou une boule de glace vanille suffisent à l’accompagner.

Si elle reste, on la garde deux jours à température ambiante, bien enveloppée. Un passage de quelques minutes à 150 °C réveille les arômes de beurre fondu. En parts, elle supporte très bien la congélation ; on la réchauffe directement au four pour retrouver l’odeur du sucre caramélisé qui attire tout le monde en cuisine.