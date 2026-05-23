Menu à 2 € par jour et par personne : ces ingrédients pour manger sain toute la semaine alors que les prix flambent
Entre four qui embaume et panier calculé au centime, ce menu à 2 € par jour et par personne promet une semaine colorée sans ruiner le budget. Quels ingrédients clés et quels gestes suffisent pour garder des assiettes saines, variées et réconfortantes ?
Odeur d’ail qui dore doucement, chaleur du four qui caramélise les fruits, vapeur d’un tajine de lentilles… On imagine difficilement que ces assiettes généreuses tiennent dans un budget minuscule. Pourtant, avec quelques produits bien choisis, chaque repas peut rester coloré et réconfortant.
L’objectif : bâtir un menu à 2 € par jour et par personne sans sacrifier la santé ni le plaisir. On joue sur les saisons, la simplicité et une vraie stratégie de courses. Reste à voir quels ingrédients mettre dans le panier, et comment les organiser pour tenir la semaine.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 334 g de spaghettis pour 4 personnes
- ✅ 160 g de riz + 160 g de lentilles sèches
- ✅ 7 œufs + 1 boîte de thon au naturel
- ✅ 800 g de pommes de terre ratte et 500 g de fraises
Pourquoi viser 2 € par jour change tout pour le budget
Pour manger sainement avec 2 euros par jour, un menu de la semaine bien pensé repose d’abord sur la liste de courses. On limite le nombre de références, on achète en formats familiaux et on cuisine pour quatre ; moins de gaspillage, moins d’achats “au cas où”.
Spaghettis, riz, lentilles, pommes de terre, œufs, un peu de fromage et quelques boîtes bien choisies suffisent à bâtir des repas équilibrés pas chers. Les fruits rouges, les tomates cerises ou les betteraves apportent couleur et vitamines sans faire grimper le budget au kilo.
La méthode : 3 principes pour un menu à 2 €/jour
Premier pilier : des ingrédients pivots. Pâtes, riz, lentilles, œufs et légumes de saison servent plusieurs fois, du tajine végétarien lentilles‑riz au gratin de thon ou à la poêlée courgettes–pommes de terre. On complète avec deux fromages abordables, un peu de thon en boîte et du yaourt grec pour les desserts.
Deuxième pilier : peu d’ingrédients par recette. Spaghetti tomates‑basilic, tourte thon‑petits pois, flan aux cerises… tout se prépare en moins de 40 minutes avec des placards basiques. Troisième pilier : tout faire maison. Une béchamel beurre‑farine‑lait coûte quelques centimes et remplace sans effort les plats préparés salés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Lister pour la semaine tous les plats et desserts.
- Technique : Regrouper les ingrédients par rayons et vérifier les stocks.
- Cuisson : Cuire en avance féculents, légumes rôtis et un dessert.
- Finition : Assembler chaque soir : réchauffer, ajouter œufs, herbes, crudités.
Variantes, swaps et options végétariennes
On remplace la saucisse fumée par des pois chiches, le thon par des lentilles ou des œufs, et on mise sur les légumes surgelés quand les prix des frais flambent ; le budget reste stable.
En bref
- 🍽️ Budget de 2 € par jour et par personne, famille en quête d'un menu équilibré misant sur des ingrédients simples et peu coûteux.
- 📋 Méthode en trois piliers combinant ingrédients pivots, recettes courtes et cuisine maison pour bâtir un menu semaine à 2 euros par jour.
- 🕒 Organisation en sessions de batch cooking, astuces de réutilisation et variantes végétariennes esquissent une routine sereine, dont les détails transforment le budget courses.
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