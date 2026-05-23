Menu à 2 € par jour et par personne : ces ingrédients pour manger sain toute la semaine alors que les prix flambent

Entre four qui embaume et panier calculé au centime, ce menu à 2 € par jour et par personne promet une semaine colorée sans ruiner le budget. Quels ingrédients clés et quels gestes suffisent pour garder des assiettes saines, variées et réconfortantes ?

Odeur d’ail qui dore doucement, chaleur du four qui caramélise les fruits, vapeur d’un tajine de lentilles… On imagine difficilement que ces assiettes généreuses tiennent dans un budget minuscule. Pourtant, avec quelques produits bien choisis, chaque repas peut rester coloré et réconfortant.

L’objectif : bâtir un menu à 2 € par jour et par personne sans sacrifier la santé ni le plaisir. On joue sur les saisons, la simplicité et une vraie stratégie de courses. Reste à voir quels ingrédients mettre dans le panier, et comment les organiser pour tenir la semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 334 g de spaghettis pour 4 personnes

✅ 160 g de riz + 160 g de lentilles sèches

✅ 7 œufs + 1 boîte de thon au naturel

✅ 800 g de pommes de terre ratte et 500 g de fraises

Pourquoi viser 2 € par jour change tout pour le budget

Pour manger sainement avec 2 euros par jour, un menu de la semaine bien pensé repose d’abord sur la liste de courses. On limite le nombre de références, on achète en formats familiaux et on cuisine pour quatre ; moins de gaspillage, moins d’achats “au cas où”.

Spaghettis, riz, lentilles, pommes de terre, œufs, un peu de fromage et quelques boîtes bien choisies suffisent à bâtir des repas équilibrés pas chers. Les fruits rouges, les tomates cerises ou les betteraves apportent couleur et vitamines sans faire grimper le budget au kilo.

La méthode : 3 principes pour un menu à 2 €/jour

Premier pilier : des ingrédients pivots. Pâtes, riz, lentilles, œufs et légumes de saison servent plusieurs fois, du tajine végétarien lentilles‑riz au gratin de thon ou à la poêlée courgettes–pommes de terre. On complète avec deux fromages abordables, un peu de thon en boîte et du yaourt grec pour les desserts.

Deuxième pilier : peu d’ingrédients par recette. Spaghetti tomates‑basilic, tourte thon‑petits pois, flan aux cerises… tout se prépare en moins de 40 minutes avec des placards basiques. Troisième pilier : tout faire maison. Une béchamel beurre‑farine‑lait coûte quelques centimes et remplace sans effort les plats préparés salés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Lister pour la semaine tous les plats et desserts. Technique : Regrouper les ingrédients par rayons et vérifier les stocks. Cuisson : Cuire en avance féculents, légumes rôtis et un dessert. Finition : Assembler chaque soir : réchauffer, ajouter œufs, herbes, crudités.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 2 € / pers. / jour 🔍 Le secret de l’expert On mise sur une densité nutritionnelle élevée pour un coût au kilo faible : féculents, légumineuses, œufs et légumes de saison assurent satiété et équilibre tout en restant très accessibles. ✨ Le twist gourmand : Un filet d’huile d’olive, une herbe fraîche ou une pointe de ras el‑hanout suffisent à transformer un plat économique en assiette façon bistro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter systématiquement charcuterie et fromage en extra sur les plats : le budget explose, tout comme les graisses saturées et la sensation de lourdeur.

Variantes, swaps et options végétariennes

On remplace la saucisse fumée par des pois chiches, le thon par des lentilles ou des œufs, et on mise sur les légumes surgelés quand les prix des frais flambent ; le budget reste stable.