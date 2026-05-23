Potager vertical : ce support en bois récupéré évite l’erreur qui ruine vos légumes grimpants sur balcon
Jardinier à l’espace compté et au dos sensible, vous rêvez d’un potager vertical productif ? Avec un simple treillis en palette, vos légumes grimpants montent, l’air circule et la récolte devient bien plus confortable.
Balcon minuscule, cour bétonnée ou petit jardin déjà plein : quand les pots s’entassent au sol, le potager devient vite impraticable. Et plus les années passent, plus se baisser pour cueillir tomates et haricots fatigue le dos et les genoux.
Le réflexe est souvent d’ajouter des bacs… au même endroit, au sol. Pourtant, en faisant grimper vos légumes, chaque mètre carré compte double et la récolte se fait presque à hauteur de main. Un simple treillis en bois récupéré peut transformer ce coin encombré en véritable potager vertical.
Pourquoi un treillis en palette change votre potager vertical
Installer un treillis en palette permet aux tomates, concombres, pois ou haricots de grimper plutôt que de ramper au sol. Le feuillage est mieux aéré, l’humidité ne stagne plus et les maladies comme le mildiou ou l’oïdium reculent. Les fruits pendent bien visibles, plus propres, sans contact avec la terre après l’orage.
Pour les jardiniers au dos sensible, ce mur de légumes change aussi la donne. Le Journal des Seniors décrit le concombre comme un légume « d’humeur grimpante et incroyablement généreuse » : conduit sur treillis, il pousse vite, en 60 à 90 jours, et se cueille debout, à hauteur d’yeux plutôt qu’à quatre pattes.
Palette, vis, hauteur : bien préparer un support vraiment robuste
Avant de sortir la visseuse, il faut choisir une palette saine. Privilégiez celles marquées HT, chauffées sans produits chimiques, et fuyez absolument le sigle MB, réservé aux palettes traitées au bromure de méthyle. Comme le rappelle Aménagement du jardin, on évite aussi les bois tachés d’huile ou qui dégagent une odeur suspecte.
- une palette HT en bon état, poncée ;
- deux piquets ou tasseaux solides ;
- des vis à bois pour extérieur et une visseuse ;
- de la ficelle naturelle pour guider les tiges ;
- un peu d’huile de lin pour protéger le bois.
Pour un treillis potager en palette confortable, visez environ 1,5 à 2 m de haut, comme pour un treillis à concombres, et 80 cm à 1 m de large. Cette surface accueille deux concombres et deux tomates espacés d’environ 40 cm, plantés à une vingtaine de centimètres du bois pour garder un bon volume de terre.
Installer, planter puis chouchouter vos légumes grimpants
Palette prête, vissez les deux piquets sur les côtés puis enfoncez-les d’au moins 30 cm pour éviter la bascule. Redressez la palette, légèrement inclinée si besoin, installez vos plants puis guidez doucement les premières tiges avec la ficelle, surtout pour les pois et concombres aux tiges fines.
Au pied, un sol enrichi en compost et couvert d’un paillage limite les arrosages et garde les racines au frais. Agrapresse recommande d’arroser le matin, sans mouiller le feuillage, pour contenir mildiou et oïdium. Mon Jardin Ma Maison cite Create Academy : « Si vous plantez des concombres, pensez à les associer à des capucines ».
Sources
En bref
- 🌿 Sur balcon ou petit jardin, un treillis en palette transforme un potager vertical encombré en mur de légumes plus sain et facile à entretenir.
- 🔧 Le tutoriel détaille le choix d’une palette saine, l’assemblage solide avec piquets, vis et huile de lin, puis l’installation des plants grimpants.
- 💧 Arrosage ciblé, paillage, bonne aération et compagnonnage avec capucines esquissent une méthode maligne pour limiter mildiou et oïdium autour du treillis en palette.
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