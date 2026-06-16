Canicule : ce flan de courgettes ultra léger devient votre repas complet si vous évitez ce geste au four
Courgettes en lamelles, flan salé qui se tient et reste léger même servi froid : cet invisible aux courgettes vise clairement les jours de chaleur. Quels gestes garantissent cette texture nette ?
Quand le four s’ouvre, un parfum de fromage chaud et d’herbes se mêle à la vapeur douce des courgettes. Sous la croûte dorée, le couteau traverse une masse souple ; chaque tranche révèle un mille-feuille de verts délicats pris dans une texture de flan.
Lorsqu’il fait lourd, cet invisible aux courgettes devient un repas complet à servir tiède ou bien froid. On y cherche un flan salé net, qui ne se délite pas et garde des lamelles fondantes. Pour y parvenir, quelques réflexes suffisent, bien plus efficaces qu’un long dressage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 900 g de courgettes, 4 œufs, 250 ml de lait
- ✅ 120 g de farine de blé, 80 g de fromage râpé, 1 gousse d’ail
- ✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de poivre, 1 c. à c. d’herbes de Provence ou 10 g de basilic
- ✅ 20 g de beurre pour le moule + au choix : 100 ml de crème, 120 g de feta ou chèvre, 80 g de tomates séchées, 60 g d’olives noires, 150 g d’épinards
Invisible aux courgettes : le flan salé qui sauve les soirs de canicule
Ici, ce gâteau salé n’est presque que courgettes : les lamelles ultra fines occupent tout l’espace, la pâte devient presque invisible. On sort la mandoline ou un couteau très aiguisé ; plus les tranches sont minces, plus elles cuisent vite et deviennent soyeuses.
Autour, l’appareil œufs, lait et farine agit comme une fine coque. 80 g de fromage râpé suffisent : comté pour la note de noisette, emmental plus doux, parmesan plus corsé. Quelques herbes de Provence ou du basilic ciselé apportent ce parfum d’été qui fait envie même quand il fait très chaud.
Montage, cuisson, repos : la méthode inratable pour un flan net et fondant
On fouette œufs, lait et huile d’olive, puis on ajoute ail râpé, farine, sel, poivre, herbes. La pâte doit rester fluide mais un peu épaisse, comme une pâte à crêpes, sans grumeaux. On y plonge toutes les lamelles et on mélange jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées.
La masse est versée dans un moule à cake bien beurré, puis tassée avec le dos d’une cuillère. Cuisson : 180 °C, 50 à 60 minutes, jusqu’à dorure et lame presque sèche. Ensuite, repos minimum 15 minutes ; le flan se raffermit et l’excès de vapeur s’échappe au lieu de détremper la pâte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, sécher les courgettes, les couper en lamelles très fines ; beurrer un moule à cake de 26 cm.
- Technique : Fouetter œufs, lait, huile et ail, puis ajouter farine, sel, poivre, herbes jusqu’à obtenir une pâte lisse et épaisse.
- Cuisson : Incorporer le fromage, ajouter les lamelles, bien enrober, verser dans le moule en tassant légèrement.
- Finition : Cuire à 180 °C 50 à 60 minutes, laisser reposer 15 minutes avant de démouler et servir.
Comment servir cet invisible aux courgettes les jours chauds
Servi tiède, ce gâteau invisible se marie avec une salade de roquette ou des tomates bien mûres. Froid, après un passage au réfrigérateur, il est parfait en pique-nique avec un gaspacho. On peut le préparer la veille : il se garde 3 jours au frais, bien filmé, et accepte volontiers tomates séchées, olives noires ou quelques épinards tombés pour changer d’ambiance.
En bref
- 🥒 Invisible aux courgettes façon flan salé, pensé pour les jours de chaleur, transforme quelques courgettes et œufs en repas complet ultra simple.
- 🔥 Une pâte proche de la pâte à crêpes enrobe des lamelles fines avant passage au four, pour un gâteau invisible qui se tient sans effort.
- ❄️ Repos, service tiède ou bien froid et petites options méditerranéennes changent tout, avec un résultat qui évoque le flan salé de bistrot estival.
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