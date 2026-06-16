Canicule : ce flan de courgettes ultra léger devient votre repas complet si vous évitez ce geste au four

Courgettes en lamelles, flan salé qui se tient et reste léger même servi froid : cet invisible aux courgettes vise clairement les jours de chaleur. Quels gestes garantissent cette texture nette ?

Quand le four s’ouvre, un parfum de fromage chaud et d’herbes se mêle à la vapeur douce des courgettes. Sous la croûte dorée, le couteau traverse une masse souple ; chaque tranche révèle un mille-feuille de verts délicats pris dans une texture de flan.

Lorsqu’il fait lourd, cet invisible aux courgettes devient un repas complet à servir tiède ou bien froid. On y cherche un flan salé net, qui ne se délite pas et garde des lamelles fondantes. Pour y parvenir, quelques réflexes suffisent, bien plus efficaces qu’un long dressage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de courgettes, 4 œufs, 250 ml de lait

✅ 120 g de farine de blé, 80 g de fromage râpé, 1 gousse d’ail

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de poivre, 1 c. à c. d’herbes de Provence ou 10 g de basilic

✅ 20 g de beurre pour le moule + au choix : 100 ml de crème, 120 g de feta ou chèvre, 80 g de tomates séchées, 60 g d’olives noires, 150 g d’épinards

Invisible aux courgettes : le flan salé qui sauve les soirs de canicule

Ici, ce gâteau salé n’est presque que courgettes : les lamelles ultra fines occupent tout l’espace, la pâte devient presque invisible. On sort la mandoline ou un couteau très aiguisé ; plus les tranches sont minces, plus elles cuisent vite et deviennent soyeuses.

Autour, l’appareil œufs, lait et farine agit comme une fine coque. 80 g de fromage râpé suffisent : comté pour la note de noisette, emmental plus doux, parmesan plus corsé. Quelques herbes de Provence ou du basilic ciselé apportent ce parfum d’été qui fait envie même quand il fait très chaud.

Montage, cuisson, repos : la méthode inratable pour un flan net et fondant

On fouette œufs, lait et huile d’olive, puis on ajoute ail râpé, farine, sel, poivre, herbes. La pâte doit rester fluide mais un peu épaisse, comme une pâte à crêpes, sans grumeaux. On y plonge toutes les lamelles et on mélange jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées.

La masse est versée dans un moule à cake bien beurré, puis tassée avec le dos d’une cuillère. Cuisson : 180 °C, 50 à 60 minutes, jusqu’à dorure et lame presque sèche. Ensuite, repos minimum 15 minutes ; le flan se raffermit et l’excès de vapeur s’échappe au lieu de détremper la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher les courgettes, les couper en lamelles très fines ; beurrer un moule à cake de 26 cm. Technique : Fouetter œufs, lait, huile et ail, puis ajouter farine, sel, poivre, herbes jusqu’à obtenir une pâte lisse et épaisse. Cuisson : Incorporer le fromage, ajouter les lamelles, bien enrober, verser dans le moule en tassant légèrement. Finition : Cuire à 180 °C 50 à 60 minutes, laisser reposer 15 minutes avant de démouler et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 50-60 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs qui coagulent et l’amidon de la farine créent un réseau qui retient le jus des courgettes. Les lamelles fines chauffent vite, rendent leur eau sans noyer l’appareil, puis le repos après cuisson fige ce réseau en flan ferme mais fondant. ✨ Le twist gourmand : À l’assemblage, intercaler quelques dés de feta ou de chèvre et finir par un voile de parmesan râpé sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne coupez pas les courgettes épaisses, ne négligez ni le tassage ni le repos ; sinon, l’invisible se délite, devient spongieux et rend de l’eau.

Comment servir cet invisible aux courgettes les jours chauds

Servi tiède, ce gâteau invisible se marie avec une salade de roquette ou des tomates bien mûres. Froid, après un passage au réfrigérateur, il est parfait en pique-nique avec un gaspacho. On peut le préparer la veille : il se garde 3 jours au frais, bien filmé, et accepte volontiers tomates séchées, olives noires ou quelques épinards tombés pour changer d’ambiance.