Ne mangez plus vos abricots crus cet été : cette cuisson au four avec une fleur de Provence les rend inoubliables
En Provence, on passe les abricots d’été au four avec un soupçon de lavande pour un dessert express, prêt en quinze minutes. Quels gestes transforment ces fruits un peu acides en oreillons dorés, parfumés mais jamais savonneux ?
Les abricots d’été finissent souvent croqués crus, un peu trop acides ou déjà fripés. En Provence, on les glisse plutôt au four avec une simple fleur de lavande. La cuisine se remplit d’un parfum de garrigue, la chair se fait moelleuse, le jus devient sirupeux.
En quinze minutes, ces oreillons dorés deviennent un dessert de vacances, à sortir quand les invités prolongent le dîner dehors. Seule condition : dompter cette herbe aromatique pour éviter le goût savonneux. Comment réussir des abricots rôtis à la lavande vraiment irrésistibles ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 8 abricots mûrs mais fermes (≈ 500–600 g), 1/2 citron, pincée de sel
- ✅ 30 g de beurre, 2 c. à soupe de miel, 1 c. à soupe de sucre roux
- ✅ 1 brin de lavande comestible bio très légèrement émietté (fleurs non traitées)
- ✅ 30 g d’amandes effilées, glace vanille ou yaourt grec, biscuits, option mascarpone citronné
Tout le monde les mange crus : pourquoi passer les abricots au four change tout
En deux jours, l’abricot passe de ferme à mou et finit souvent avalé à la va-vite. Au four, la chaleur concentre le jus, adoucit l’acidité et donne à la pulpe une texture confite. Avec un peu de lavande, la saveur devient très sudiste, presque raffinée, alors que la recette reste d’une simplicité totale.
Cuisson parfaite : temps, température et juste dose de lavande
On part d’abricots mûrs mais encore fermes, coupés en deux et rangés serrés, face coupée vers le haut. On les nappe de beurre, miel, sucre roux, plus zeste et jus de citron.
La lavande se dose au grain près : un seul brin émietté suffit à parfumer le plat. Au-delà, le dessert vire au savon et étouffe l’abricot ; c’est le point à surveiller autant que la cuisson à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; disposer les oreillons dans un plat, puis les arroser avec le mélange beurre, miel, sucre, citron, sel et lavande.
- Technique : Espacer légèrement les fruits ; la chaleur circule mieux, caramélise les bords sans transformer l’ensemble en compote.
- Cuisson : Enfourner 10 à 12 minutes ; ajouter les amandes effilées, puis prolonger 2 à 3 minutes, juste le temps de les toaster.
- Finition : Laisser reposer 2 minutes, arroser chaque oreillon de jus sirupeux, puis servir tiède avec glace ou yaourt et biscuits.
Comment servir les abricots rôtis : glace, yaourt, biscuits… les meilleurs accords
Servis tièdes, ces abricots rôtis à la lavande se posent sur glace vanille, yaourt grec ou mascarpone citronné, avec biscuits. Le lendemain, on recycle restes et jus sur brioche ou crêpes, pour un dessert du Sud jusqu’à la dernière cuillerée.
En bref
- 🍑 En Provence, les abricots d’été quittent le panier de fruits pour devenir, en quinze minutes au four, un dessert parfumé à la lavande.
- 🔥 Gestes clés, temps de cuisson et brin de lavande suffisent à réussir des abricots rôtis à la lavande fondants sans effet « savon ».
- 🍨 Astuces de service, accords glace, yaourt ou mascarpone et recyclage des restes prolongent le plaisir de ces abricots rôtis à la lavande.
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