Ne mangez plus vos abricots crus cet été : cette cuisson au four avec une fleur de Provence les rend inoubliables

En Provence, on passe les abricots d’été au four avec un soupçon de lavande pour un dessert express, prêt en quinze minutes. Quels gestes transforment ces fruits un peu acides en oreillons dorés, parfumés mais jamais savonneux ?

Les abricots d’été finissent souvent croqués crus, un peu trop acides ou déjà fripés. En Provence, on les glisse plutôt au four avec une simple fleur de lavande. La cuisine se remplit d’un parfum de garrigue, la chair se fait moelleuse, le jus devient sirupeux.

En quinze minutes, ces oreillons dorés deviennent un dessert de vacances, à sortir quand les invités prolongent le dîner dehors. Seule condition : dompter cette herbe aromatique pour éviter le goût savonneux. Comment réussir des abricots rôtis à la lavande vraiment irrésistibles ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 abricots mûrs mais fermes (≈ 500–600 g), 1/2 citron, pincée de sel

✅ 30 g de beurre, 2 c. à soupe de miel, 1 c. à soupe de sucre roux

✅ 1 brin de lavande comestible bio très légèrement émietté (fleurs non traitées)

bio très légèrement émietté (fleurs non traitées) ✅ 30 g d’amandes effilées, glace vanille ou yaourt grec, biscuits, option mascarpone citronné

Tout le monde les mange crus : pourquoi passer les abricots au four change tout

En deux jours, l’abricot passe de ferme à mou et finit souvent avalé à la va-vite. Au four, la chaleur concentre le jus, adoucit l’acidité et donne à la pulpe une texture confite. Avec un peu de lavande, la saveur devient très sudiste, presque raffinée, alors que la recette reste d’une simplicité totale.

Cuisson parfaite : temps, température et juste dose de lavande

On part d’abricots mûrs mais encore fermes, coupés en deux et rangés serrés, face coupée vers le haut. On les nappe de beurre, miel, sucre roux, plus zeste et jus de citron.

La lavande se dose au grain près : un seul brin émietté suffit à parfumer le plat. Au-delà, le dessert vire au savon et étouffe l’abricot ; c’est le point à surveiller autant que la cuisson à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; disposer les oreillons dans un plat, puis les arroser avec le mélange beurre, miel, sucre, citron, sel et lavande. Technique : Espacer légèrement les fruits ; la chaleur circule mieux, caramélise les bords sans transformer l’ensemble en compote. Cuisson : Enfourner 10 à 12 minutes ; ajouter les amandes effilées, puis prolonger 2 à 3 minutes, juste le temps de les toaster. Finition : Laisser reposer 2 minutes, arroser chaque oreillon de jus sirupeux, puis servir tiède avec glace ou yaourt et biscuits.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, une cuisson courte évapore l’excès d’eau ; l’abricot gagne en intensité, les sucres caramélisent et le jus mêlé au miel se transforme en sirop brillant qui nappe les fruits. ✨ Le twist gourmand : Faire infuser la lavande dans le beurre et le miel 3 minutes à feu doux, filtrer, puis verser ce beurre parfumé sur les fruits pour un parfum net, sans pétales. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de lavande, choisir des fleurs non comestibles ou cuire plus de 15 minutes ; goût savonneux et abricots écrasés garantis.

Comment servir les abricots rôtis : glace, yaourt, biscuits… les meilleurs accords

Servis tièdes, ces abricots rôtis à la lavande se posent sur glace vanille, yaourt grec ou mascarpone citronné, avec biscuits. Le lendemain, on recycle restes et jus sur brioche ou crêpes, pour un dessert du Sud jusqu’à la dernière cuillerée.