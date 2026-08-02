Tourte d’été, sauce gribiche et tempura : ce geste interdit que tout le monde fait et qui gâche votre assiette de resto
Envie d’une tourte d’été sauce gribiche, tempura de fleurs de courgette et salade vive servies comme au bistrot ? Ce pas-à-pas guidé par le chef détaille les bons gestes, le timing et l’organisation pour viser l’assiette parfaite sans stress.
Une tourte qui feuillette, une croûte dorée qui craque sous le couteau, un cœur fondant relevé par une cuillerée de sauce gribiche, une salade vive et quelques pétales de courgette en tempura encore tièdes : on a là une véritable assiette de restaurant. Les parfums de porc rôti, d’herbes fraîches et de citron se répondent, tandis que la pâte reste sèche et croustillante jusqu’à la dernière bouchée.
Pour réussir cette tourte d’été sauce gribiche et sa tempura de fleurs de courgette, il suffit pourtant de respecter quelques points clés : garder les cœurs d’artichauts bien blancs, contrôler l’humidité de la garniture, organiser le temps de cuisson et frire au dernier moment. Comment transformer ce plat généreux en recette estivale pas à pas simple à suivre, sans stress derrière les fourneaux ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la tourte : pâte feuilletée, pâté de tête, foie gras, artichauts, citron, farine, vin et vinaigre blancs, gros sel, jaune d’œuf.
- ✅ Pour le jus de viande : échine de porc, oignon, carotte, céleri branche et porto (pour la réduction).
- ✅ Pour les garnitures fraîches : tomates anciennes, haricots verts, courgettes jaune et verte, roquette, menthe, échalote, glaçons, assaisonnement.
- ✅ Pour la tempura et la sauce gribiche : fleurs de courgettes, farine, Maïzena, jaunes d’œufs, eau gazeuse, huile de friture, œufs, moutarde, huile neutre, cornichons, salicorne, vinaigres et huiles pour la vinaigrette.
Tourte d’été, sauce gribiche et tempura : le choix des produits
Cette assiette tourne autour d’une tourte pâté de tête foie gras façon pâté en croûte d’été. Le porc apporte la mâche, le foie gras le fondant, les cœurs d’artichauts la note végétale. On choisit une pâte feuilletée pur beurre qui lèvera bien à 190 °C, des légumes croquants et des herbes fraîches. Jus de viande au porto, salade et sauce viennent ensuite équilibrer ce cœur généreux.
Tourte d’été, sauce gribiche et tempura : les gestes essentiels
Tout commence par les artichauts tournés, aussitôt frottés au citron puis plongés dans un « blanc » (eau, citron, farine, vin et vinaigre blancs, gros sel) qui limite l’oxydation ; après 30 à 40 minutes de cuisson douce, les cœurs restent clairs. Pendant que le jus de porc réduit, on monte la base de sauce gribiche, puis on assemble la tourte sur pâte bien froide et piquée, avec des cheminées et une garniture parfaitement égouttée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Bases : cuire les artichauts dans le blanc, lancer le jus de porc et la gribiche.
- Technique : Montage : entourer le foie gras des cœurs d’artichauts, enfermer dans le pâté de tête puis dans la pâte.
- Cuisson : Cuisson : dorer la tourte, percer des cheminées, cuire 40 minutes à 190 °C et laisser reposer légèrement.
- Finition : Finition : blanchir la salade, frire la tempura minute, dresser avec gribiche froide et jus réduit.
Tourte d’été, sauce gribiche et tempura : service et organisation
On prépare jus, artichauts et gribiche la veille ; tourte et tempura juste avant le service.
En bref
- 🍽 Tourte d’été sauce gribiche, tempura de fleurs de courgette et salade croquante composent une assiette complète, à préparer en environ trois heures.
- 👨🍳 Les gestes clés expliquent comment cuire les artichauts, monter la tourte, réussir la tempura et organiser la cuisson pour un service fluide.
- ✨ Conseils, timings et erreurs à éviter promettent une tourte feuilletée, une gribiche relevée et une tempura ultra croustillante, mais quelques détails changent tout.
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