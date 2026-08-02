Ce gâteau au chocolat de l’été, 3 ingrédients et zéro cuisson, va remplacer le brownie de pâtissier

Quand le thermomètre grimpe, ce brownie sans cuisson 3 ingrédients devient le gâteau au chocolat d’été que l’on prépare en dix minutes, four éteint. Comment ces carrés glacés rivalisent-ils avec ceux d’une vitrine de pâtissier ?

« C’est meilleur qu’un brownie de pâtissier » : le brownie sans cuisson 3 ingrédients de l’été

Le chocolat craque très légèrement sous la dent, puis fond comme une ganache fraîche. Servi bien froid, ce faux brownie d’été garde un cœur dense et moelleux, sans chaleur de four. À table, personne n’imagine qu’il est né uniquement au réfrigérateur.

Son secret tient en trois ingrédients de placard et dix minutes de préparation ; pourtant la texture rappelle celle d’un brownie de pâtissier. D’ailleurs, les carrés se découpent nets, brillants, comme sortis d’une vitrine. Reste à comprendre comment ce dessert sans cuisson s’assemble si facilement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier

✅ 150 g de lait concentré sucré

✅ 250 g de biscuits type Petit Beurre ou sablés

type Petit Beurre ou sablés ✅ Optionnel : sel, fruits frais, yaourt

Les 3 ingrédients qui font tout (et comment bien les choisir)

Pour ce brownie sans four, on vise un chocolat noir pâtissier à 60–70 % de cacao : assez intense pour rester présent même glacé. Le lait concentré sucré joue le liant et remplace œufs et beurre. Les biscuits type Petit Beurre, eux, absorbent et apportent la mâche.

La recette du brownie sans cuisson, pas à pas

On commence par chemiser un petit moule carré de papier cuisson, puis on réduit les biscuits en miettes plus ou moins fines selon la texture voulue. Pendant ce temps, on fait fondre doucement le chocolat, au bain-marie ou au micro-ondes, sans le surchauffer.

On verse le lait concentré sur le chocolat fondu et on mélange jusqu’à obtenir une crème lisse, brillante. Les miettes de biscuits s’y incorporent ensuite en une masse épaisse, presque comme une pâte à truffes, que l’on tasse très fermement dans le moule avant passage au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tapisser le moule et écraser les biscuits. Technique : Faire fondre le chocolat puis mélanger avec le lait concentré. Cuisson : Incorporer les miettes jusqu’à obtenir une pâte épaisse. Finition : Tasser, lisser, réfrigérer jusqu’à ce que le brownie soit bien pris.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 3 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Le lait concentré apporte sucre et matière sèche ; le chocolat fournit le beurre de cacao qui fige au froid. Ensemble, ils enrobent les biscuits et créent une base fudge qui tient sans œufs, comme un brownie de pâtissier. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques éclats de noisettes grillées et une pincée de fleur de sel sur le dessus avant la prise au froid pour un contraste croquant–fondant très pâtissier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas respecter les proportions ou verser une préparation trop chaude au réfrigérateur : le brownie resterait mou, gras, et impossible à découper proprement.

Variantes d’été en 2 minutes

Avant de servir, on peut couronner les carrés de framboises, de fraises ou d’abricots, ou ajouter quelques noisettes torréfiées et une pointe de fleur de sel. Le brownie se garde 3 à 4 jours au réfrigérateur, bien filmé ou dans une boîte hermétique.