Canicule : cette entrée glacée petits pois-menthe va sauver vos repas d’été, si vous évitez ce geste en cuisine

En plein repas d’été, ce velouté glacé de petits pois à la menthe promet un vrai coup de frais à table. En quelques gestes précis, il passe de simple soupe verte à entrée de chef, à condition de respecter deux règles clés.

Quand l’air reste chaud bien après le coucher du soleil, l’appétit cherche la fraîcheur. Sur la table, les verres perlent, la menthe écrasée entre les doigts embaume, et on a soudain envie d’un vert franc, net, qui réveille tout le repas en deux cuillères.

Les petits pois apportent une douceur presque sucrée, la menthe une fraîcheur vive ; ensemble, ils transforment une simple soupe froide en vrai signal de vacances. On vise une texture lisse, glacée, qui claque en bouche sans alourdir. Reste à voir comment dompter ce velouté très vert pour qu’il tienne toutes ses promesses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de petits pois + 700 ml de bouillon de légumes très parfumé

✅ 1 échalote, 12 à 15 feuilles de menthe fraîche, 1 c. à s. de citron

✅ 120 ml de crème liquide entière, 2 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Feta ou yaourt grec, pignons ou amandes torréfiés, petites feuilles de menthe pour servir

Velouté glacé de petits pois à la menthe : l’entrée qui fait retomber la chaleur en deux cuillères

Pour un velouté glacé petits pois menthe vraiment rafraîchissant, tout se joue dès le choix des produits. Les petits pois surgelés fonctionnent très bien ; ils sont cueillis à maturité et gardent couleur et douceur. Si on a la chance d’avoir des gousses fraîches, on les écosse juste avant la cuisson. Côté menthe, on préfère les feuilles bien vertes, tendres, qu’on ajoute hors feu pour préserver leurs huiles aromatiques.

La méthode inratable en 4 étapes

On commence par faire suer l’échalote dans l’huile, sans la colorer. Les petits pois cuisent ensuite à frémissement, 6 à 8 minutes maximum, pour rester tendres et bien verts. Un mixeur puissant, la crème, la menthe et le citron finissent le travail, avant un passage au tamis et un refroidissement éclair au bain d’eau glacée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ciseler l’échalote, la faire suer dans l’huile, ajouter les petits pois puis le bouillon chaud. Technique : Laisser cuire 6 à 8 minutes à frémissement ; verser dans le mixeur avec menthe, crème, citron. Cuisson : Mixer très finement, saler, poivrer, puis passer au tamis pour obtenir une texture bien soyeuse. Finition : Refroidir au bain d’eau glacée, filmer au contact, réfrigérer 2 h, ajuster la texture et dresser les toppings.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15-20 min + 2 à 4 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Cuire les petits pois à peine quelques minutes à frémissement, puis les refroidir aussitôt, garde la chlorophylle intacte et donne un velouté frais, très vert, sans goût farineux. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter une goutte d’huile d’olive citronnée et un zeste très fin sur chaque verrine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la soupe plus de 8 minutes : la couleur vire au kaki, la saveur devient lourde et perd toute fraîcheur.

S’organiser : préparer le velouté de petits pois à l’avance, conserver, servir

Ce velouté glacé se prépare sans stress la veille : une nuit au réfrigérateur renforce la fraîcheur de la menthe. On le garde bien filmé, jusqu’à 48 h, et on le détend au dernier moment avec un peu de bouillon froid. En verrines, en petits bols glacés ou en mini-shots pour l’apéro, il se marie parfaitement avec grillades, salades de tomates et fromages frais.