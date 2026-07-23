Canicule : au lieu d'attendre 1h au congélateur, cette astuce méconnue glace vos boissons en 5 minutes
Quand la canicule s’installe, le congélateur met une éternité à refroidir vos bouteilles et menace même de les casser. Et si une astuce de cuisine, prête en 5 minutes, changeait la température de vos boissons sans stress ?
Canicule, table dressée, et ces bouteilles qui restent tièdes alors qu’on rêve d’un verre qui claque de fraîcheur. La sueur perle, les glaçons fondent dans le seau… mais pas dans la boisson.
On a pourtant l’habitude de tout miser sur le congélateur, en croisant les doigts pour ne pas oublier la bouteille une heure entière. Il existe une autre voie, ultra simple, qui transforme une boisson tiède en boisson glacée en quelques minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Glaçons : 1 à 2 kg
- ✅ Eau bien froide : 1 à 1,5 L
- ✅ Gros sel : 3 à 5 c. à soupe (≈ 45 à 75 g)
- ✅ Grand saladier ou bassine profonde (4 à 5 L de capacité)
Marre d’attendre 1 h au congélateur pour refroidir une boisson ?
Dans la chaleur, le congélateur ressemble à une solution magique. En réalité, il lui faut souvent 45 à 60 minutes pour refroidir le cœur d’une bouteille, surtout si elle est pleine. Entre-temps, on ouvre trop tôt, avec un rosé à peine frais ou un soda tiède qui gâche l’apéro.
Et si on oublie, verre fissuré ou plastique déformé.
La méthode express : un bain glacé pour refroidir une boisson rapidement
La parade tient en trois éléments qu’on a déjà : eau, glaçons et gros sel, réunis dans un bain glacé. Au lieu de souffler de l’air froid, on plonge la bouteille dans ce mélange ; le froid circule alors partout, beaucoup plus vite.
Le sel fait fondre la glace plus rapidement et abaisse le point de fusion du bain. Résultat : l’eau autour de la bouteille descend sous 0 °C sans geler la boisson, et on obtient un refroidissement express digne des meilleurs barmans.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Remplir le saladier de glaçons, ajouter l’eau froide jusqu’à couvrir presque entièrement la future boisson.
- Technique : Verser 3 à 5 cuillères à soupe de gros sel, mélanger pour homogénéiser le bain.
- Cuisson : Placer les bouteilles dans le bain glacé, debout ou couchées, et les faire tourner toutes les 1 à 2 minutes.
- Finition : Au bout de 5 minutes pour une canette, 7 à 10 pour 75 cl, essuyer et servir aussitôt.
Variantes futées et service bien frais
Sans sel, le bain eau + glaçons fonctionne déjà ; on remue souvent, ou on mise sur de la glace pilée.
En bref
- 🥵 En pleine canicule, l’apéro tourne au vinaigre quand les bouteilles restent tièdes et que le congélateur met près d’une heure à les refroidir.
- 🍾 Une méthode de bain glacé avec eau, glaçons et gros sel promet de refroidir une boisson rapidement, avec seulement quelques gestes précis à suivre.
- ❄️ Astuces, variantes sans sel et erreurs à éviter transforment cette technique en alliée idéale des apéros d’été, bien au-delà du simple coup de frais.
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