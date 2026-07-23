Melon ou pastèque : ce fruit n’est pas le plus sain comme vous le pensiez, préviennent les nutritionnistes
Entre melon ou pastèque, beaucoup misent sur le plus léger pour l’été, au risque de rester sur leur faim. Ce comparatif validé par des nutritionnistes rebat les cartes entre hydratation, satiété et digestion.
Le parfum sucré du melon qui embaume la cuisine, la pastèque qui se fend en un craquement net, giclée de jus à la première tranche. L’été, on en remplit le frigo en se disant qu’on fait du bien, surtout en choisissant “le” fruit le plus léger.
Et pourtant, les nutritionnistes sont formels : entre melon ou pastèque, lequel choisir, lequel est le plus sain, dépend surtout de votre objectif, pas de la couleur de la chair. Hydratation, calories, fibres, digestion… le “meilleur” n’est pas celui qu’on croit. La bonne nouvelle, c’est qu’un bol fraîcheur peut réconcilier tout le monde.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de pastèque épépinée
- ✅ 400 g de melon cantaloup ou charentais
- ✅ 4 x 125 g de yaourt nature
- ✅ 40 g de fruits à coque nature
- ✅ 20 ml de jus de citron
- ✅ 8 à 10 g de menthe fraîche
Melon ou pastèque : l’erreur de viser “le plus léger”
On associe spontanément “plus d’eau, moins de calories” à “plus sain”. En comparant melon ou pastèque pour l’hydratation, les chiffres sont très proches : environ 91,4 g d’eau pour 100 g de pastèque, 90 g pour le melon. La pastèque reste un peu plus légère en calories, mais la vraie différence, ce sont les électrolytes : le melon apporte davantage de potassium, magnésium et un peu de sodium, précieux en cas de chaleur ou de fatigue.
Autre surprise : côté satiété, c’est le melon qui gagne. Un bol en apporte environ deux fois plus de fibres solubles et insolubles que la pastèque ; il cale mieux et reste souvent plus digeste, surtout si l’on a un intestin irritable.
Bol fraîcheur melon–pastèque : la méthode express validée
Pour éviter la fausse bonne idée du saladier de pastèque seul, on mise sur un bol : melon, pastèque, yaourt et fruits à coque. Les protéines du lait et les graisses des noix ralentissent la vidange gastrique et prolongent la satiété.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper melon et pastèque en dés, retirer les pépins, bien les rafraîchir au réfrigérateur.
- Technique : Verser 125 g de yaourt par bol, ajouter 100 g de pastèque et 100 g de melon.
- Cuisson : Aucune ; laisser simplement reposer 10 minutes au frais pour que les jus se mêlent.
- Finition : Parsemer 10 g de fruits à coque, menthe ciselée, un trait de citron, servir bien frais.
Melon ou pastèque : le mémo pour bien choisir
Retenez : pastèque pour hydratation rapide, lycopène et citrulline ; melon pour fibres, bêta-carotène, potassium et collation vraiment rassasiante.
Sources
En bref
- 🍉 En été, des nutritionnistes comparent melon ou pastèque pour clarifier hydratation, calories, fibres et digestion, loin des idées reçues sur le fruit « léger ».
- 🍈 Les experts montrent comment ajuster melon ou pastèque selon l’objectif, entre encas très hydratant, collation plus rassasiante et bol fraîcheur autour de 220 kcal.
- 🍓 Un mémo final promet de trancher entre pastèque ultra rafraîchissante et melon plus nourrissant, avec une astuce clé pour limiter fringales et inconfort.
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