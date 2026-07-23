Melon ou pastèque : ce fruit n’est pas le plus sain comme vous le pensiez, préviennent les nutritionnistes

Entre melon ou pastèque, beaucoup misent sur le plus léger pour l’été, au risque de rester sur leur faim. Ce comparatif validé par des nutritionnistes rebat les cartes entre hydratation, satiété et digestion.

Le parfum sucré du melon qui embaume la cuisine, la pastèque qui se fend en un craquement net, giclée de jus à la première tranche. L’été, on en remplit le frigo en se disant qu’on fait du bien, surtout en choisissant “le” fruit le plus léger.

Et pourtant, les nutritionnistes sont formels : entre melon ou pastèque, lequel choisir, lequel est le plus sain, dépend surtout de votre objectif, pas de la couleur de la chair. Hydratation, calories, fibres, digestion… le “meilleur” n’est pas celui qu’on croit. La bonne nouvelle, c’est qu’un bol fraîcheur peut réconcilier tout le monde.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pastèque épépinée

✅ 400 g de melon cantaloup ou charentais

✅ 4 x 125 g de yaourt nature

✅ 40 g de fruits à coque nature

✅ 20 ml de jus de citron

✅ 8 à 10 g de menthe fraîche

Melon ou pastèque : l’erreur de viser “le plus léger”

On associe spontanément “plus d’eau, moins de calories” à “plus sain”. En comparant melon ou pastèque pour l’hydratation, les chiffres sont très proches : environ 91,4 g d’eau pour 100 g de pastèque, 90 g pour le melon. La pastèque reste un peu plus légère en calories, mais la vraie différence, ce sont les électrolytes : le melon apporte davantage de potassium, magnésium et un peu de sodium, précieux en cas de chaleur ou de fatigue.

Autre surprise : côté satiété, c’est le melon qui gagne. Un bol en apporte environ deux fois plus de fibres solubles et insolubles que la pastèque ; il cale mieux et reste souvent plus digeste, surtout si l’on a un intestin irritable.

Bol fraîcheur melon–pastèque : la méthode express validée

Pour éviter la fausse bonne idée du saladier de pastèque seul, on mise sur un bol : melon, pastèque, yaourt et fruits à coque. Les protéines du lait et les graisses des noix ralentissent la vidange gastrique et prolongent la satiété.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper melon et pastèque en dés, retirer les pépins, bien les rafraîchir au réfrigérateur. Technique : Verser 125 g de yaourt par bol, ajouter 100 g de pastèque et 100 g de melon. Cuisson : Aucune ; laisser simplement reposer 10 minutes au frais pour que les jus se mêlent. Finition : Parsemer 10 g de fruits à coque, menthe ciselée, un trait de citron, servir bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories ≈220 kcal/bol 🔍 Le secret de l’expert En combinant melon, pastèque, yaourt et noix, on apporte eau, électrolytes, fibres et protéines dans un même bol, ce qui limite les fringales et les pics de glycémie. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de fleur de sel et un peu de citron sur la pastèque réveille le goût sucré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Se faire un énorme bol de pastèque seule : faim de rebond et ballonnements assurés chez les plus sensibles.

Melon ou pastèque : le mémo pour bien choisir

Retenez : pastèque pour hydratation rapide, lycopène et citrulline ; melon pour fibres, bêta-carotène, potassium et collation vraiment rassasiante.