Ce cheesecake framboise-citron sans cuisson se prépare en 15 min, mais cache un détail qui change tout
En 15 minutes, ce cheesecake framboise citron sans cuisson se transforme en barres fraîches, prêtes à passer au frigo. Entre base sablée et crème onctueuse, quelques repères simples suffisent pour un dessert qui se tient parfaitement à la découpe.
Une odeur de biscuits beurrés, la fraîcheur citronnée qui monte du saladier, les framboises encore fraîches qui tachent à peine les doigts : ce dessert a tout d’un cheesecake chic… sans four ni stress.
En moins de 20 minutes, on assemble une base croquante, une crème au citron ultra onctueuse et un dessus de framboises juteuses. Le reste se joue au réfrigérateur ; la seule décision à prendre, c’est le format des barres.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 200 g de biscuits secs, 90 g de beurre fondu, 1 pincée de sel
- ✅ Crème : 400 g de fromage frais, 200 g de yaourt grec, 90 g de sucre glace
- ✅ Citrons et gélifiant : zeste de 2 citrons, 60 ml de jus, 6 g de gélatine ou 6 g d’agar-agar
- ✅ Finition : 250 g de framboises fraîches ou surgelées bien égouttées
Ni cuisson ni prise de tête : les barres de cheesecake framboise-citron sans cuisson
On vise un cheesecake framboise citron sans cuisson qui se tranche comme des petits lingots : base ferme mais fondante, crème stable, fruits bien accrochés. Rien de technique, juste quelques bons repères de texture.
La crème fromage frais-citron qui prend au réfrigérateur (sans four)
Entre fromage frais et yaourt grec, on obtient une texture souple que la gélatine ou l’agar-agar viennent figer en douceur. L’acidité du citron équilibre le sucre et garde le dessert léger en bouche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer les biscuits, ajouter beurre fondu et sel, tasser dans un moule 20 x 20 cm chemisé, placer 10 min au réfrigérateur.
- Technique : Ramollir la gélatine, la dissoudre dans 2 c. à s. de jus bouillant (ou faire frémir le jus avec l’agar-agar 1 min), laisser tiédir.
- Cuisson : Fouetter fromage frais, yaourt, sucre glace, zeste et reste de jus ; incorporer le gélifiant tiédi pour obtenir une crème lisse et épaisse.
- Finition : Verser sur la base froide, lisser, enfoncer les framboises, laisser prendre au frais au moins 4 h, puis démouler et couper en barres au couteau chaud essuyé.
Variantes, versions plus légères et idées de service
On peut jouer sur les biscuits (tout spéculoos pour une note caramélisée, petits-beurre pour plus de douceur) ou mélanger framboises et myrtilles. Les barres se gardent 2 jours au frais, prêtes pour un café gourmand ou un pique-nique.
Sources
En bref
- 🍰 En 15 minutes, ce cheesecake framboise citron sans cuisson se prépare en barres dans un moule, sans four, avec fromage frais, yaourt grec et framboises.
- 🧊 La recette détaille une base façon sable humide, une crème citronnée lisse et épaisse et le rôle précis de la gélatine ou de l’agar-agar.
- ✨ Entre temps de repos, geste interdit et astuce de découpe au couteau chaud, chaque étape cache un repère clé pour un cheesecake inratable.
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