Ce cheesecake framboise-citron sans cuisson se prépare en 15 min, mais cache un détail qui change tout

En 15 minutes, ce cheesecake framboise citron sans cuisson se transforme en barres fraîches, prêtes à passer au frigo. Entre base sablée et crème onctueuse, quelques repères simples suffisent pour un dessert qui se tient parfaitement à la découpe.

Une odeur de biscuits beurrés, la fraîcheur citronnée qui monte du saladier, les framboises encore fraîches qui tachent à peine les doigts : ce dessert a tout d’un cheesecake chic… sans four ni stress.

En moins de 20 minutes, on assemble une base croquante, une crème au citron ultra onctueuse et un dessus de framboises juteuses. Le reste se joue au réfrigérateur ; la seule décision à prendre, c’est le format des barres.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de biscuits secs, 90 g de beurre fondu, 1 pincée de sel

✅ Crème : 400 g de fromage frais, 200 g de yaourt grec, 90 g de sucre glace

✅ Citrons et gélifiant : zeste de 2 citrons, 60 ml de jus, 6 g de gélatine ou 6 g d’agar-agar

✅ Finition : 250 g de framboises fraîches ou surgelées bien égouttées

Ni cuisson ni prise de tête : les barres de cheesecake framboise-citron sans cuisson

On vise un cheesecake framboise citron sans cuisson qui se tranche comme des petits lingots : base ferme mais fondante, crème stable, fruits bien accrochés. Rien de technique, juste quelques bons repères de texture.

La crème fromage frais-citron qui prend au réfrigérateur (sans four)

Entre fromage frais et yaourt grec, on obtient une texture souple que la gélatine ou l’agar-agar viennent figer en douceur. L’acidité du citron équilibre le sucre et garde le dessert léger en bouche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les biscuits, ajouter beurre fondu et sel, tasser dans un moule 20 x 20 cm chemisé, placer 10 min au réfrigérateur. Technique : Ramollir la gélatine, la dissoudre dans 2 c. à s. de jus bouillant (ou faire frémir le jus avec l’agar-agar 1 min), laisser tiédir. Cuisson : Fouetter fromage frais, yaourt, sucre glace, zeste et reste de jus ; incorporer le gélifiant tiédi pour obtenir une crème lisse et épaisse. Finition : Verser sur la base froide, lisser, enfoncer les framboises, laisser prendre au frais au moins 4 h, puis démouler et couper en barres au couteau chaud essuyé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 15 min + 4 h de froid 🔍 Le secret de l’expert La gélatine ou l’agar-agar forment un réseau qui emprisonne l’eau de la crème ; combiné au fromage frais riche en protéines, cela donne une texture ferme mais fondante, parfaite pour des barres qui se tiennent sans couler. ✨ Le twist gourmand : Prélever quelques framboises, les mixer avec un peu de jus de citron puis zébrer la surface de la crème ; après le froid, l’effet marbré rappelle une vitrine de pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la crème encore chaude et écourter le passage au réfrigérateur ; la prise reste partielle et les barres s’écrasent au démoulage et à la découpe.

Variantes, versions plus légères et idées de service

On peut jouer sur les biscuits (tout spéculoos pour une note caramélisée, petits-beurre pour plus de douceur) ou mélanger framboises et myrtilles. Les barres se gardent 2 jours au frais, prêtes pour un café gourmand ou un pique-nique.