Ce plat de pâtes à 2 € bluffe toute la table : ces coquillettes façon bistrot cachent un geste clé

En dix minutes, tes coquillettes-jambon de semaine se transforment en véritable risotto de coquillettes au jambon façon bistrot, ultra crémeux sans crème. Quel est ce geste simple qui change tout à la casserole ?

« C’est le meilleur plat de pâtes que tu aies fait » : le risotto de coquillettes au jambon façon bistrot qui a bluffé toute la tablée

Dans la casserole, ça commence comme un soir de semaine banal : un oignon qui sue doucement, une gousse d’ail, le beurre qui mousse. Puis les coquillettes se gonflent de bouillon, l’odeur devient celle d’un vrai bistrot, et tout le monde s’approche de la cuisine.

En bouche, on est loin des coquillettes-jambon de l’enfance : texture quasi crème, fromage filant, petits dés de jambon qui ponctuent chaque cuillerée. C’est là qu’on entend la phrase qui fait sourire : « C’est le meilleur plat de pâtes que tu aies fait. » Et pourtant, la technique reste d’une simplicité déconcertante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de coquillettes

✅ 1,1 l de bouillon de volaille ou de légumes, bien chaud

✅ 150 g de jambon blanc en dés ou en lanières

✅ 120 g de fromage râpé + 40 g de parmesan

Le plat de pâtes qui change tout : pourquoi ce risotto de coquillettes bluffe tout le monde

On part d’une base ultra simple, mais la magie vient de la cuisson façon risotto : les coquillettes ne nagent plus dans l’eau, elles absorbent un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes frémissant, louche après louche. L’amidon se libère, crée une liaison crémeuse, et avec le jambon et le fromage râpé, on obtient un vrai risotto de coquillettes au jambon façon bistrot. D’ailleurs, comté, emmental ou cantal donnent le cœur filant, le parmesan apporte la touche restaurant.

Les 4 gestes techniques pour des coquillettes aussi crémeuses qu’un vrai risotto

Pour réussir, on commence par nacrer les pâtes dans huile d’olive et beurre, avec l’oignon et l’ail, jusqu’à ce que les coquillettes deviennent brillantes. On déglace éventuellement au vin blanc sec, puis on va mouiller au bouillon chaud, une louche à la fois, en remuant régulièrement. La cuisson par absorption dure 10 à 12 minutes ; hors du feu, beurre, fromage râpé et parmesan terminent la liaison crémeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire chauffer le bouillon jusqu’au frémissement. Émincer l’oignon, hacher l’ail, couper le jambon, râper les fromages. Technique : Dans une sauteuse, faire revenir oignon et ail avec huile et 10 g de beurre, puis ajouter les coquillettes et les tourner 1 minute. Cuisson : Verser le vin blanc, laisser évaporer, puis ajouter le bouillon chaud louche par louche, en remuant, jusqu’à des pâtes tendres mais encore fermes. Finition : Hors du feu, incorporer jambon, reste de beurre, fromage râpé et parmesan, poivrer, ajuster le sel, laisser reposer 1 minute et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 2 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert On cuit les coquillettes comme un risotto : en remuant souvent, l’amidon se mélange au beurre et aux fromages. On obtient ainsi une émulsion lisse, brillante, sans ajouter de crème. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter sur le dessus quelques dés de jambon passés à la poêle et une cuillerée de semoule de brocoli ou de petits pois. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rincer les coquillettes ni verser tout le bouillon d’un coup ; on perdrait l’amidon et la texture crémeuse pour un résultat plat et aqueux.

Le twist gourmand : comment le transformer en plat signature de la maison

On sert ce risotto fumant dans une assiette creuse, avec un tour de poivre noir et un voile de parmesan. Pour varier, on peut ajouter petits pois, champignons poêlés ou semoule de brocoli, et finir avec ciboulette ou persil ciselé.