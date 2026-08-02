Apéro à 33 °C : cette focaccia tomates-romarin a disparu avant le rosé, voici comment la réussir chez vous
Un soir de canicule, sur une terrasse à 33 °C, la focaccia tomates-romarin a remplacé sans débat chips et olives. Quelle préparation rend cette plaque moelleuse et croustillante jusqu’au dernier carré ?
Odeur de boulangerie chaude, souffle d’air brûlant, verres qui tintent : sur la terrasse à 33 °C, on réclame autre chose que des chips molles et des olives.
Arrive alors une grande plaque dorée, brillante d’huile d’olive, piquée de romarin et constellée de tomates ; une focaccia tomates-romarin si parfumée qu’on tend la main avant même le rosé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine de blé T55 ou T65
- ✅ 8 g de levure boulangère sèche ou 20 g de levure fraîche
- ✅ 10 g de sel fin + 1 c. à c. de fleur de sel
- ✅ 320 ml d’eau tiède
- ✅ 60 ml d’huile d’olive + 2 c. à s. pour la finition
- ✅ 250 g de tomates cerises bien mûres
- ✅ 2 à 3 branches de romarin frais
- ✅ Poivre noir du moulin
Adieu chips ramollies : la focaccia tomates-romarin qui tient l’apéro à 33 °C
Servie en carrés moelleux, cette focaccia remplace le plateau d’apéro. D’ailleurs, mie moelleuse et aérée, croûte dorée, tomates juteuses, romarin qui embaume. On la pose au centre, chacun arrache un morceau, la plaque se vide avant que le vin ne soit frais.
La pâte à focaccia inratable : hydratation, pousse et texture idéale
Pour une focaccia d’apéritif, tout se joue dès la pâte : hydratation, levure respectée, huile généreuse. On mélange eau tiède et levure, puis farine, sel ajouté à part et huile d’olive ; la pâte doit rester souple, collante, avant de lever et de doubler.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Délayer levure et eau tiède, ajouter farine, sel, huile, puis pétrir jusqu’à pâte souple et un peu collante.
- Technique : Laisser lever jusqu’à ce que la pâte double, huiler la plaque, étirer délicatement la pâte et marquer de profondes empreintes.
- Cuisson : Enfoncer les tomates cerises, parsemer de romarin, arroser d’huile, poivrer, ajouter fleur de sel et laisser reposer quelques minutes.
- Finition : Cuire à 220 °C jusqu’à croûte dorée et bords caramélisés, arroser d’un filet d’huile, laisser tiédir, couper en carrés et servir.
Variantes express : olives, parmesan, burrata… pour la prochaine fournée
Une fois la base maîtrisée, on s’amuse : olives noires mêlées aux tomates, copeaux de parmesan ajoutés à la sortie du four, ou burrata posée au centre, dans laquelle chacun vient tremper un carré encore tiède.
En bref
- 🍅 Un soir d’été à 33 °C, une focaccia tomates romarin arrive sur la terrasse, remplaçant d’un coup les chips ramollies et les olives oubliées.
- 🔥 Hydratation précise, levure chouchoutée, huile d’olive généreuse et empreintes au doigt transforment une pâte souple en base moelleuse à la croûte dorée.
- 🕒 Entre pousses bien gérées, four brûlant et service pile à la bonne tiédeur, quelques minutes de différence suffisent à changer tout l’apéro.
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