Apéro à 33 °C : cette focaccia tomates-romarin a disparu avant le rosé, voici comment la réussir chez vous

Un soir de canicule, sur une terrasse à 33 °C, la focaccia tomates-romarin a remplacé sans débat chips et olives. Quelle préparation rend cette plaque moelleuse et croustillante jusqu’au dernier carré ?

Odeur de boulangerie chaude, souffle d’air brûlant, verres qui tintent : sur la terrasse à 33 °C, on réclame autre chose que des chips molles et des olives.

Arrive alors une grande plaque dorée, brillante d’huile d’olive, piquée de romarin et constellée de tomates ; une focaccia tomates-romarin si parfumée qu’on tend la main avant même le rosé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 8 g de levure boulangère sèche ou 20 g de levure fraîche

✅ 10 g de sel fin + 1 c. à c. de fleur de sel

✅ 320 ml d’eau tiède

✅ 60 ml d’huile d’olive + 2 c. à s. pour la finition

✅ 250 g de tomates cerises bien mûres

✅ 2 à 3 branches de romarin frais

✅ Poivre noir du moulin

Adieu chips ramollies : la focaccia tomates-romarin qui tient l’apéro à 33 °C

Servie en carrés moelleux, cette focaccia remplace le plateau d’apéro. D’ailleurs, mie moelleuse et aérée, croûte dorée, tomates juteuses, romarin qui embaume. On la pose au centre, chacun arrache un morceau, la plaque se vide avant que le vin ne soit frais.

La pâte à focaccia inratable : hydratation, pousse et texture idéale

Pour une focaccia d’apéritif, tout se joue dès la pâte : hydratation, levure respectée, huile généreuse. On mélange eau tiède et levure, puis farine, sel ajouté à part et huile d’olive ; la pâte doit rester souple, collante, avant de lever et de doubler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer levure et eau tiède, ajouter farine, sel, huile, puis pétrir jusqu’à pâte souple et un peu collante. Technique : Laisser lever jusqu’à ce que la pâte double, huiler la plaque, étirer délicatement la pâte et marquer de profondes empreintes. Cuisson : Enfoncer les tomates cerises, parsemer de romarin, arroser d’huile, poivrer, ajouter fleur de sel et laisser reposer quelques minutes. Finition : Cuire à 220 °C jusqu’à croûte dorée et bords caramélisés, arroser d’un filet d’huile, laisser tiédir, couper en carrés et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 2 h avec pousses 🔍 Le secret de l’expert Une pâte bien hydratée, avec 320 ml d’eau pour 500 g de farine et assez d’huile d’olive, garde vapeur et gras ; la mie reste gonflée. Les empreintes au doigt retiennent huile et jus des tomates, et le sel ajouté à part laisse la levure travailler. ✨ Le twist gourmand : Servir la focaccia tomates romarin encore tiède, posée sur une planche, avec burrata crémeuse au centre, petit bol de tapenade noire et quelques copeaux de parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler la pâte trop finement et économiser l’huile d’olive : on obtient une galette sèche, qui refroidit vite et ne lève presque pas.

Variantes express : olives, parmesan, burrata… pour la prochaine fournée

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse : olives noires mêlées aux tomates, copeaux de parmesan ajoutés à la sortie du four, ou burrata posée au centre, dans laquelle chacun vient tremper un carré encore tiède.