Jardin : ces trois arbres décoratifs que les pompiers refusent désormais près des murs et ce qu’ils plantent à la place

Face aux étés de plus en plus secs, les pompiers tirent la sonnette d’alarme sur trois arbres plantés trop près des murs des maisons. Quels risques font-ils courir à votre façade et par quoi les remplacer sans perdre le charme du jardin ?

Pendant des années, un grand pin sur la terrasse, un cyprès bien droit ou un eucalyptus argenté contre le portail ont incarné le jardin rêvé du Sud. Avec les canicules répétées, ces stars du décor ont pourtant affolé les pompiers.

Leur tort n’est pas d’être beaux, mais d’être très inflammables lorsqu’ils frôlent les murs. Eucalyptus, pins méditerranéens et cyprès peuvent transformer une simple haie en mèche géante. Les services d’incendie préfèrent désormais d’autres arbres, tout aussi décoratifs, mais bien plus sûrs.

Eucalyptus, pins, cyprès : quand la façade devient une torche

Ces trois arbres sont gorgés de résines et d’huiles essentielles. Sous la chaleur, l’eucalyptus dégage un nuage odorant très combustible, les pins sèment un tapis d’aiguilles sèches, les cyprès accumulent du bois mort au cœur de leur feuillage toujours vert.

Lors des derniers étés, les pompiers ont souvent retrouvé ces essences en première ligne des sinistres. D’ailleurs, plantés en haie serrée ou à quelques mètres d’une façade chauffée, eucalyptus, pins et cyprès ont servi de pont entre le feu au sol et la toiture.

Ces erreurs de plantation qui inquiètent les pompiers

Nous avons tous déjà cherché un brise-vue rapide ou une bonne ombre sans penser au risque. Une haie de cyprès collée au garage, un grand pin qui penche sur la maison, un paillis d’écorces de pin contre le mur : autant d’erreurs fréquentes.

Les services d’incendie conseillent désormais de garder les grands résineux à une dizaine de mètres des façades et de couper les branches qui approchent à moins de 3 m des toits. En zone à risque, le débroussaillement a été imposé sur un rayon de 50 m, exactement ce que les anciens respectaient déjà autour de leurs mas.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque près de la maison fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On coupe la continuité de végétation inflammable entre le sol, les murs et la toiture. 💡 Le petit plus : Profiter des remplacements pour introduire plus d’ombre et de fruits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder un grand pin ou un cyprès collé au pignon malgré tout.

Les arbres que les pompiers conseillent à la place

Remplacer ces arbres ne signifie pas sacrifier le charme du jardin. Les pompiers plébiscitent des végétaux pare-feu comme l’arbousier, le laurier-tin, les photinias, les érables champêtres, les figuiers et autres fruitiers. Leur feuillage plus humide et moins résineux a freiné bien des flammes autour des maisons.

Pour sécuriser une façade, trois réflexes simples changent déjà tout. Petit bonus : ils rendent aussi le jardin plus lisible :

Près des murs, préférer gravier ou pelouse rase et quelques vivaces peu inflammables, comme yuccas, hémérocalles ou oreilles d’agneau.

Pour les haies, mélanger arbousiers, laurier-tin, photinias et érables plutôt qu’un rideau unique de conifères.

Pour l’ombre, planter un figuier ou un fruitier en tige, à bonne distance des façades.