Figuier collé à la maison : ce choix que les anciens refusaient peut aujourd’hui vous coûter très cher

Depuis des générations, les anciens refusaient le figuier trop près des maisons, observant fissures, puits abîmés et faune encombrante. Que révèlent aujourd’hui les racines de cet arbre méditerranéen sur nos murs et jardins ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ficus carica 🌸 Nom courant Figuier commun 📏 Dimensions 3 à 5 m de hauteur pour 3 à 5 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil, situation chaude et abritée ❄️ Rusticité Jusqu’à -12 à -15 °C une fois bien installé 🍂 Feuillage Caduc

Un été brûlant, des figues à portée de main, l’ombre épaisse qui caresse la façade… Le tableau fait rêver. Dans beaucoup de jardins, on imagine encore le figuier collé à la terrasse ou près de la piscine. Pourtant, depuis des générations, les anciens mettaient cet arbre à distance respectueuse des maisons.

Ils avaient observé, année après année, des dalles qui se soulevaient, de vieux puits fissurés, des murs de cave qui se craquelaient à proximité des figuiers. Leur méfiance n’était pas une superstition, mais le fruit d’un vrai bon sens paysan. Pourquoi cette règle non écrite mérite-t-elle toujours d’être suivie aujourd’hui ?

Un arbre millénaire, adoré mais tenu à distance

Domestiqué il y a près de 11 000 ans dans la vallée du Jourdain, le Ficus carica a précédé le blé dans l’histoire de l’agriculture. On le retrouve dans la Bible avec Adam et Ève, puis dans la légende de Romulus et Rémus. Dans tout le bassin méditerranéen, il a nourri les familles, ombragé les cours et résisté à la sécheresse.

Justement parce qu’il accompagnait le quotidien, les bâtisseurs l’ont très vite surveillé. Ils avaient constaté qu’un figuier planté trop près des maisons, des citernes ou des puits finissait par abîmer les ouvrages en pierre. Sans parler de science, ils avaient déjà compris que l’arbre cachait un secret redoutable sous la surface.

Figuier près de la maison : racines, murs et petites bêtes

Le système de racines du figuier a été taillé pour survivre en milieu sec. Une racine principale descend, puis un réseau traçant part dans tous les sens pour suivre la moindre trace d’humidité. Attirées par l’eau, ces racines se sont infiltrées dans les microfissures, ont soulevé des dalles en béton et ont pénétré des canalisations déjà fuyardes jusqu’à les boucher.

Nous avons tous déjà vu une racine soulever un trottoir ; autour d’une maison, le principe est le même. D’où la recommandation actuelle de ne pas planter un figuier à moins de 5 à 6 m des fondations, d’un mur, d’une terrasse ou d’une piscine. Autre raison d’éloigner l’arbre des façades : ses figues tombées attirent rongeurs, oiseaux, insectes… puis certains serpents qui profitent de l’ombre fraîche et des cachettes au pied de l’arbre.

La bonne distance pour planter son figuier sans regret

Planter un figuier reste une excellente idée, à condition de bien choisir son emplacement. On vise un coin très ensoleillé, plutôt au fond du jardin, à au moins 5 à 6 m de la maison, des canalisations enterrées et des plages de piscine. Dans les petits terrains, on peut le cultiver en grand bac contre un mur non habité ou une dépendance.

Si un figuier pousse déjà trop près, il n’y a pas lieu de paniquer, mais il faut surveiller : fissures récentes, marches qui bougent, évacuations qui se bouchent souvent. En cas de doute, un arboriste ou un professionnel de l’assainissement a déjà aidé à poser un diagnostic et, si besoin, à abattre ou déplacer l’arbre. À bonne distance, le figuier redevient ce qu’il a toujours été : un allié généreux pour le jardin et la biodiversité, sans menace pour la maison.