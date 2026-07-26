Tomates vidées par les punaises : ce geste de maraîcher stoppe net l’hécatombe et sauve votre potager

Au cœur de l’été, ses tomates se sont vidées une à une, marquées de taches blanches et d’odeur de punaise. Un maraîcher lui a alors montré un geste radical, mêlant sacrifice et voile anti-insectes, qui a tout changé au potager.

Ce matin-là, sous le soleil déjà lourd, les grappes de tomates pendaient comme de petits ballons dégonflés. Peau flétrie, chair molle ou carrément creuse : en quelques jours, le potager d’été avait pris des allures de frigo oublié, malgré des semaines d’arrosages soignés et de tuteurs minutieusement attachés.

Le coupable se cachait pourtant à vue d’œil : de discrètes punaises vertes plantées sur les fruits, véritables vampires qui aspirent la sève jusqu’à vider les tomates une par une. Beaucoup de jardiniers ont cédé à la panique ; un maraîcher, lui, a montré un seul geste simple capable de stopper net cette hécatombe.

Tomates vidées et peau dure : le signal d’alarme des punaises

Piquées par des punaises sur les tomates, les fruits ne rougissent plus correctement. La peau reste par endroits décolorée, presque blanche et dure, couverte de multiples petits points alignés : ce sont les traces de la trompe. À l’intérieur, la pulpe devient spongieuse, parfois carrément creuse, comme si le fruit avait été lentement siphonné.

Sur le feuillage, on repère vite la punaise verte ponctuée (*Nezara viridula*) et ses cousines : petit bouclier vert flashy en été, brun violacé à l’automne, larves noir rouge tachetées de blanc et grappes d’œufs en « petits tonneaux » parfaitement rangés sous les feuilles. Par temps chaud et sec, leur reproduction s’est accélérée avec les sécheresses répétitives.

Le geste de maraîcher : sacrifier les fruits touchés puis poser un voile anti‑insectes

Nous avons tous déjà tenté les pulvérisations d’ail ou les cueillettes interminables… sans vraiment endiguer les dégâts. Le maraîcher commence autrement : il enlève immédiatement toutes les tomates piquées, même si cela brise le cœur. Laisser un fruit abîmé sur le pied revient à installer un buffet à volonté qui attire encore plus de punaises.

Une fois le plant assaini, il tend au‑dessus des rangs un voile anti‑insectes à mailles très fines, solidement fixé au sol. L’air et la lumière passent, les fleurs se pollinisent avec le vent, mais les punaises ne peuvent plus atteindre les grappes. En quelques jours, les nouvelles tomates restent intactes, comme mises sous cloche naturelle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes sauvées Potager largement préservé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le retrait des fruits piqués supprime la principale source de nourriture, et le voile bloque physiquement l’accès des punaises aux nouvelles grappes. 💡 Le petit plus : Fixer aussi du filet sur les portes de serre ou de tunnel pour rendre tout l’abri insect-proof pendant les pics d’attaque. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer le voile alors que des punaises et des tomates abîmées sont encore sous les plants, ou laisser des ouvertures non fermées sur les côtés.

Entretenir la protection et préparer les prochaines récoltes

Le filet posé, la surveillance continue a fait toute la différence. Dix minutes par jour suffisent : inspecter le dessous des feuilles, écraser ou noyer dans un seau d’eau les adultes, larves et œufs bien rangés. Une décoction d’ail peut aider à les faire fuir quelques heures, la terre de diatomée rester une solution ponctuelle, efficace mais non sélective.

Varier avec tomates cerises et à peau épaisse.

Échelonner les plantations sur la saison.

Laisser fleurir persil, coriandre, aneth pour attirer les auxiliaires.