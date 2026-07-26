Jardin : si votre barbecue est encore au fond du terrain, vous ratez ce nouvel espace où tout se passe du midi au soir

En 2026, le vieux barbecue isolé au fond du jardin laisse place à une véritable cuisine d’été, au cœur du jardin. Emplacement, sécurité, confort et lumière redessinent ce coin grillades pour en faire une pièce à vivre du déjeuner au soir.

Dans beaucoup de jardins, le vieux barbecue bancal au fond de la pelouse fait désormais figure de vestige. Les longues soirées de juillet donnent envie d’autre chose qu’un gril posé à la va-vite près du compost et des jouets des enfants.

En 2026, de plus en plus de foyers transforment ce coin longtemps délaissé en véritable pièce à vivre extérieure, pensée pour le déjeuner comme pour le dernier verre sous les étoiles. Selon une étude récente relayée par des sites spécialisés, environ 62 % des foyers français disposant d’un jardin ont déjà aménagé un espace dédié aux grillades… mais certains l’ont fait bien plus malin que d’autres.

Pourquoi le barbecue isolé au fond du jardin appartient au passé

Le jardin n’est plus seulement un décor vert, il prolonge la maison. Un simple appareil posé sur l’herbe oblige encore à courir entre la cuisine et la terrasse, à cuisiner seul pendant que les invités profitent ailleurs. Les enseignes comme Leroy Merlin, Castorama ou Jardiland l’ont compris : leurs rayons regorgent désormais de modules pour créer une vraie cuisine d’été entre les massifs et le potager.

Les paysagistes résument la nouvelle tendance autour de quatre piliers très simples :

Une zone de cuisson sécurisée , stable et éloignée des haies sèches.

, stable et éloignée des haies sèches. Un plan de travail attenant pour préparer tout sur place.

Des assises ultra-confortables pour s’attarder des heures.

Un duo ombre/lumière pour profiter du coin barbecue du midi à la nuit.

Aménager un coin barbecue qui se vit du déjeuner au soir

La bonne idée consiste à choisir un emplacement légèrement à l’écart de la maison, mais relié par un chemin de dalles. Les guides recommandent environ 3 mètres entre le foyer et les arbres ou haies inflammables, et 1,5 mètre avec les clôtures en bois. Sur ce sol dur et incombustible, on installe le barbecue, puis un plan de travail en briques ou en bois traité, avec à portée de main les bacs d’herbes aromatiques.

Nous avons tous déjà eu la flemme de nettoyer la grille après un repas. Pourtant, les pompiers rappellent que le manque d’entretien du barbecue est impliqué dans 30 % des départs de feu : graisses accumulées et bac à graisse encrassé créent un véritable cocktail explosif. Vider les cendres une fois froides, dégraisser à l’oignon coupé en deux, terminer au bicarbonate… ces gestes simples sécurisent durablement le coin repas sans nuire au jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget dès 1 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En traitant le coin barbecue comme une vraie pièce à vivre – sol stable, zone de cuisson sécurisée, plan de travail et assises confortables – tout se fait dehors, du hachage des herbes au dernier café. Les allers-retours disparaissent, la sécurité incendie augmente, et l’espace devient le cœur du jardin du déjeuner au soir. 💡 Le petit plus : installer une pergola légère et y faire grimper vigne ou chèvrefeuille pour un ombrage naturel et parfumé, qui protège sans alourdir la vue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : coller le barbecue contre une haie ou un abri en bois en laissant la graisse s’accumuler d’une soirée à l’autre.

Faire durer cette nouvelle pièce à vivre, saison après saison

Une fois le coin structuré, tout se joue sur les détails qui donnent envie d’y vivre. Bancs en bois massif local, poufs de jardin résistants, gros coussins déhoussables : le mobilier d’extérieur rivalise désormais avec le salon. Des guirlandes solaires à lumière chaude et quelques lampes LED rechargeables suffisent à créer une ambiance guinguette qui respecte les insectes du jardin.

Pour que cet aménagement reste agréable longtemps, mieux vaut choisir des matériaux durables ou recyclés et compléter petit à petit : un jour le bar, plus tard un meuble de rangement, puis une nouvelle voile d’ombrage. Au fil des saisons, ce coin autrefois occupé par une simple grille devient un salon à ciel ouvert où l’on aime autant jardiner que recevoir.