J’ai planté cette plante sauvage au bord de ma terrasse : depuis, plus une tique n’entre dans mon jardin sans chimie

Envahie par les tiques autour de sa terrasse, une famille française cherche une solution sans chimie. Un simple pied de tanaisie va bouleverser leur jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tanacetum vulgare 🌸 Nom courant Tanaisie commune 📏 Dimensions 0,8 à 1,2 m de haut x 0,3 à 0,6 m de large ☀️ Exposition Soleil à légère mi-ombre, sol bien drainé ❄️ Rusticité Très rustique, fortes gelées supportées 🍂 Feuillage Caduc, vert foncé, très découpé et aromatique

Les journées rallongent, les enfants courent pieds nus sur la pelouse, le chien a exploré chaque massif… et soudain une tique se glisse sur une cheville. La scène a déjà gâché plus d’un week-end. Une lectrice résume son ras-le-bol : « Je l’ai plantée au bord de ma terrasse sans y croire une seconde ».

Ce “petit pied”, c’est la tanaisie, une vivace au parfum redouté des tiques. Dans un contexte où la maladie de Lyme touche chaque année plusieurs milliers de personnes selon Santé publique France, protéger les abords de la maison est devenu un vrai réflexe. Et quand ce simple massif a commencé à tenir les tiques à distance, la surprise a été totale.

La tanaisie, une mauvaise herbe devenue garde du corps du jardin

Avec ses tiges raides d’environ un mètre, son feuillage vert très découpé et ses pompons jaunes, la Tanacetum vulgare ne paye pas de mine. Pourtant, ses feuilles regorgent de thuyone, de camphre et de bornéol. Pour nous, l’odeur est forte, citronnée, un peu amère ; pour les tiques, c’est une véritable barrière olfactive qui les désoriente et les fait fuir.

Cette plante n’a pas tué les tiques, elle les a simplement empêchées de s’installer autour de la terrasse. C’est tout l’intérêt de la tanaisie : elle repousse aussi pucerons, mouches et fourmis, tout en attirant les insectes pollinisateurs. Une alliée idéale pour qui veut un jardin vivant, mais plus serein.

Où installer la tanaisie autour de la terrasse pour couper la route aux tiques

Nous avons tous déjà laissé un coin d’herbe un peu trop haut, un tas de feuilles ou une haie trop touffue près de la maison. Or, comme le rappellent les chercheurs de l’INRAE, c’est exactement ce que recherchent les tiques : zones humides, ombragées, peu tondues, surtout entre mars et novembre.

le long des allées et au bord de la terrasse ;

à l’entrée du potager ou des zones où jouent les enfants ;

en haie basse pour former un rempart végétal ;

en pot sur la terrasse ou le balcon, près des chaises et transats.

Placée en plein soleil, dans un sol bien drainé, la tanaisie a formé une sorte de ceinture parfumée autour de la terrasse. En pot, un ou deux sujets ont déjà créé une petite bulle protectrice près de la table de jardin, surtout lorsqu’ils ont été associés à de la lavande ou du romarin très odorants.

Une vivace presque autonome, à booster avec quelques gestes anti-tiques

Une fois plantée, la tanaisie a poussé vite et est revenue chaque année, même après un hiver rude. Elle supporte très bien la taille et peut devenir jolie en bordure si on la forme légèrement. Seule vigilance : en sol riche, elle s’est montrée un peu envahissante ; il a suffi de la diviser tous les deux ou trois ans pour la contenir.

Pour renforcer son effet, certains jardiniers ont préparé une infusion en faisant bouillir 100 g de feuilles dans 1 L d’eau pendant 15 minutes, avant de filtrer et de pulvériser autour des terrasses, niches et litières. Le purin, obtenu en laissant macérer 500 g de feuilles dans 5 L d’eau durant 3 à 5 jours, a complété ce dispositif. D’ailleurs, les conseils de la LPO et d’Ameli rappellent de garder l’herbe courte près de la maison, d’aérer le pied des haies, puis d’inspecter peau et cuir chevelu après chaque séance de jardinage, en retirant toute tique avec un tire-tique.