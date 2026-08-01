Pompiers à bout : cette haie très courante fait de votre jardin un couloir de flammes jusqu'à la maison

En France, des haies de thuya banales se transforment en véritables mèches qui poussent les flammes jusqu’aux façades. Pourquoi les pompiers tirent-ils la sonnette d’alarme maintenant ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Thuja occidentalis / Thuja plicata 🌸 Nom courant Thuya (haie de thuya) 📏 Dimensions 2 à 4 m en haie taillée, jusqu’à 15-20 m en sujet isolé ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ; sol ordinaire, plutôt frais au départ ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, en écailles serrées, très résineux et inflammable une fois sec

Une soirée d’été, un vent sec, un barbecue qui crépite… et, d’un coup, la haie s’embrase comme une traînée de poudre. Ce scénario, les pompiers l’ont vécu des dizaines de fois au pied des pavillons, devant ces clôtures de verdure qui se transforment en mur de flammes.

Avec des étés plus longs et plus secs, les services d’incendie n’en peuvent plus de le répéter : la très courante haie de thuya accélère la propagation des flammes vers les maisons. À Arc-sous-Cicon (Doubs), le 29 juillet 2026, 90 m de thuyas ont brûlé, faisant trois blessés légers et mobilisant 16 pompiers. Et si votre propre clôture préparait le même piège ?

Haie de thuya : du brise-vue parfait à la mèche à incendie

Longtemps, le thuya a été la star des lotissements : bon marché, persistant, il offre vite un “mur vert” bien opaque. Problème, ce conifère fait partie des végétaux les plus inflammables du jardin. Son feuillage en écailles est gorgé de résines, et le cœur des vieilles haies s’est rempli de bois mort ; sous la chaleur, l’ensemble s’enflamme comme un allume-feu géant.

Les spécialistes ont montré qu’une longue haie de thuya pouvait s’embraser en quelques secondes et projeter des flammes de plusieurs mètres vers les façades. En lotissement, lorsque les haies se touchent d’une parcelle à l’autre, elles offrent au feu un couloir ininterrompu du jardin jusqu’aux volets. Le cyprès de Leyland, planté pour les mêmes raisons, se comporte de la même façon.

Quand la haie sert de mèche jusqu’à la façade

Dans le Doubs, les gendarmes ont expliqué que « Le feu a pris accidentellement dans un bac à compost » avant de gagner la haie de thuyas, puis un abri de jardin et de menacer les maisons voisines. Ailleurs, un désherbeur thermique, une cigarette ou des cendres de barbecue mal éteintes ont suffi. Point commun : une haie résineuse trop proche du bâti, sèche et peu entretenue.

Nous avons tous déjà posé une plancha, rangé du bois ou garé une voiture contre la haie “pour dépanner”. En repoussant la taille, on a laissé s’installer branches mortes et tapis d’écailles au pied. En cas de vent, ces couches ultra sèches jouent le rôle de mèche et peuvent emporter clôtures, abris, voire toitures avant même l’arrivée des pompiers.

Remplacer ou sécuriser sa haie de thuya : les bons réflexes

Si arracher toute une haie d’un coup paraît impossible, il est déjà utile de la sécuriser. Tailler pour réduire la hauteur, éclaircir pour laisser passer l’air, retirer systématiquement le bois mort et les déchets au sol, maintenir une bande dégagée de 3 à 5 m autour de la maison, éviter tout feu nu au pied : ces gestes réduisent nettement le risque, surtout en zone soumise au débroussaillement obligatoire.

Pour un vrai changement, les paysagistes conseillent de remplacer peu à peu ces résineux par une haie libre, mélangée, moins inflammable mais toujours protectrice. À l’automne ou au début du printemps, on peut alterner des arbustes persistants et caducs qui freinent le feu et accueillent la faune :

Éléagnus et laurier-tin pour un brise-vue persistant.

et pour un brise-vue persistant. Photinia ou troène pour une haie colorée et rapide.

ou troène pour une haie colorée et rapide. Arbousier et cotonéaster, adaptés aux jardins secs.