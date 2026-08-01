Feux de forêt : vos volets roulants fermés cachent ce piège dans le coffre que les braises adorent

Dans les maisons proches des feux de forêt, fermer ses volets roulants ne suffit pas toujours à stopper les braises. Un coffre mal préparé peut devenir leur porte d’entrée silencieuse.

Quand la fumée se rapproche et que le ciel vire à l’orange, le premier réflexe est presque toujours le même : on remonte en courant du jardin pour fermer les volets roulants. On croit alors dresser un bouclier rassurant entre les flammes et la maison, surtout si les tabliers sont en métal.

Mais derrière ce geste rassurant se cache un ennemi discret : le coffre de volet roulant, ce caisson au‑dessus de la fenêtre, se comporte comme une petite bouche d’aération tournée vers le feu. Lors d’un incendie de végétation, il peut aspirer des braises dans le salon. Bonne nouvelle : ce point faible se corrige facilement, à condition d’y penser avant l’été.

Feux de forêt : pourquoi les volets roulants ne suffisent pas

Les spécialistes des feux de forêt ont souvent constaté que les maisons ont brûlé après le passage du front de flammes, à cause de millions de flammèches portées par le vent. Ces braises se sont glissées partout : sous les tuiles, dans les gouttières pleines d’aiguilles, contre les éléments plastiques… bien plus que par les vitrages eux‑mêmes.

Fermer les volets roulants reste utile : le tablier fait écran au rayonnement et protège les vitres des chocs. Mais ce n’est qu’une partie du décor. Le maillon faible se trouve juste au‑dessus, dans ce coffre que l’on n’a presque jamais ouvert et qui, lui, est resté longtemps sans aucune protection contre les braises.

Le coffre de volet roulant, cette bouche d’aération qui aspire les braises

Qu’il soit intégré dans le mur, en tunnel ou apparent, le coffre présente toujours une fente horizontale pour laisser passer le tablier. En situation de coffre de volet roulant incendie, cette ouverture se comporte comme une prise d’air : l’air brûlant et chargé de braises est dehors, l’air est plus frais dedans, la différence de pression crée un effet cheminée qui a littéralement aspiré des particules incandescentes dans des habitations entières.

Une fois dans le caisson, la braise a trouvé un terrain idéal : sangles en tissu, petit moteur, isolants en mousse, poussière, parfois bois aggloméré. Les maisons des années 1980 à 2000, équipées de coffres tunnels en PVC ou en panneaux de bois, se sont révélées particulièrement vulnérables : le coffre lui‑même a pris feu, puis a communiqué l’incendie au doublage intérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre ≈ 1/2 journée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une grille métallique à mailles inférieures à 2 mm arrête physiquement les braises sans gêner le volet. La laine de roche, incombustible même à plus de 1 000 °C, remplace les mousses qui brûlent. Nettoyage et calfeutrage réduisent enfin l’effet cheminée du coffre. 💡 Le petit plus : profiter de l’ouverture des coffres pour aspirer toiles d’araignées et débris végétaux, et contrôler au passage l’état des sangles et du moteur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : bourrer le coffre de mousse polyuréthane ou polystyrène pour “mieux isoler” : ces matériaux alimentent le feu et dégagent des fumées toxiques.

Sécuriser coffres et jardin avant la saison des feux

Idéalement au printemps, quand on a déjà débroussaillé autour de la maison selon les obligations légales, on s’occupe des coffres. L’objectif est simple : empêcher les braises d’entrer et retirer tout ce qui pourrait s’enflammer. Ces petits travaux se font en une demi‑journée sur une maison moyenne.

Repérer toutes les fentes et jonctions de coffres côté façade, surtout au‑dessus des massifs et terrasses.

Fixer une grille inox à mailles fines (moins de 2 mm) sur chaque ouverture visible.

Remplacer les isolants en mousse par de la laine de roche incombustible et nettoyer soigneusement le caisson.

Vérifier l’étanchéité entre coffre et mur, puis éviter tout stockage de bois, pots en plastique ou haies denses juste sous les volets.

Avec des coffres mieux protégés et un jardin défensif – zone minérale au pied de la façade, végétation espacée et entretenue –, la maison forme un ensemble cohérent. Le jour où un incendie approche, volets fermés et aérations calfeutrées ne seront plus un piège, mais un vrai refuge pour la famille.